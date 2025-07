Perchman: “Llegamos a diez clásicos sin perder” y Ostojich “no se quiso complicar”

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió a la derrota clásica por penales (5-3) del Tricolor a manos de Peñarol este domingo por la final del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario, tras el empate sin goles al término de los 90 minutos.

“Fue un partido intenso y parejo en opciones de gol. En líneas generales Peñarol jugó mejor que nosotros, pero no hubo demasiadas chances claras. En los penales hicieron justicia”, dijo el dirigente bolsilludo en el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador 810 AM.

En cuanto a la chance malograda por Lucas Villalba que le hubiera dado el título a Nacional en el final del alargue, destacó el “tremendo esfuerzo” de Maxi Olivera para hacer un “cierre increíble”: “Hubiera sido un gol tremendo, en la hora y con una corrida de las de él, después de eludir a [Martín] Campaña”.

Perchman fue crítico con el arbitraje de Esteban Ostojich: “No fue un clásico complicado de arbitrar, y en líneas generales fue correcto, pero tuvo una diferencia muy grande de criterios el juez, y una dualidad en las faltas”.

“Es muy raro encontrar un clásico que, de 33 faltas, 26 hayan sido de un equipo y siete de otro, en un partido parejo. Hubo varias jugadas claras que no incidieron en el resultado, pero fue extraño que no cobrara el foul a Nacional”.

“Nos fue llevando en jugadas chicas”, dijo, y puso como ejemplo un córner que a su entender no se cobró a favor de Nacional en el cierre de Maxi Olivera ante Lucas Villalba: “Me parece que Ostojich a esa altura quería que terminara el partido y se definiera por penales. No se quiso complicar”.

En cuanto a la racha, aseguró: “No me dolió este clásico. Nosotros llegamos a diez clásicos sin perder, porque no hay ninguna duda de que el resultado fue empate. Se mantuvo la racha. No se perdió en los 120’; la final se perdió”.

