Fútbol uruguayo

Peñarol y Nacional fustigaron a la AUF por medida que impide ingreso de niños a la cancha

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La medida que tomó la Asociación Uruguaya de Fútbol de no autorizar el ingreso de niños a las canchas acompañando a los jugadores fue fustigada y criticada por Peñarol y Nacional.

En el caso de Peñarol, el club señaló que “un padre ingresó con su hijo impedido de caminar y en tratamiento en Teletón”, según una carta pública. Ignacio Ruglio fue claro al mencionar: “Fue una situación excepcional. Remedi fue el que lo invitó. Nadie quiso violar una regla, pero la AUF está pasada para el otro lado de poder y terminan haciendo cosas que son vergonzosas”.

“El niño ahora piensa que ya no pueden entrar más mascotas a la cancha por su culpa”, narró en 100% deporte de Radio Sport 890, para luego decir: “No hay que ahondar mucho en esto más que ese gurí tuvo una hora en zona mixta viviendo una cosa espectacular. Es la historia de un niño que cumplió su sueño, pero, bueno, están haciendo un desastre con el fútbol”.

En la carta difundida, el club lamenta además que tras la decisión de AUF “muchos más ya no tendrán la posibilidad” de cumplir su sueño de ingresar con el equipo.

Por la misma senda

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, recorrió un camino similar y plantó la posición desde tiendas tricolores.

“No me parece bien lo de las mascotas, es más, me parece un mamarracho”, dijo el dirigente en el programa Esto es fútbol (Carve Deportiva), y también criticó la medida adoptada por la Asociación.

“Si quieren que limiten el número de los niños que ingresan y que no se permita que haya gente con barba saliendo de mascota, eso está bárbaro”, definió, para luego argumentar: “De ahí a que impidan una de las cosas más lindas que tiene el fútbol, que es la ilusión de los niños, es un disparate”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy