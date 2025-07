Peñarol y Nacional apelarán el fallo: cómo están las tablas y lo que pretende cada club

Fútbol uruguayo

Tanto Peñarol como Nacional decidieron apelar la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes ocurridos en el clásico entre Peñarol y Nacional del partido domingo 6 de julio en el Estadio Centenario, correspondiente a la final del torneo Intermedio.

El Tricolor sufrió la quita de tres puntos, por lo que comenzará el Clausura con un -3, y cuatro partidos de local sin su gente. El Carbonero, por su parte, sufrió dos cierres de cancha, motivo por el que el clásico que cae en la segunda fecha será sin público.

En el Bolso, apoyándose en el entendido de que el lanzamiento de la bengala fue un hecho individual y no colectivo, buscan que se les aplique la quita de puntos en el próximo Torneo Intermedio (el del año 2026) o rebajar de tres a una unidad el fallo. Desde el Aurinegro pretenden reducir la sanción a ningún cierre de cancha y solo pagar la multa económica

Teniendo en cuenta los tiempos de los procedimientos de apelación, los clubes presentarán el informe el próximo martes, y entre miércoles y jueves el tribunal recibirá el expediente. El resultado recién se daría a conocer luego de comenzado el Torneo Clausura, entre la primera y segunda fecha, previo al clásico.

Pero, además, el tribunal de la AUF deberá tener un integrante más al momento del análisis de las apelaciones, ya que actualmente son tres personas los que lo conforman. Si bien deben ser siete, el mínimo es de cuatro.

“Actualmente somos tres integrantes. Antes éramos seis, pero hubo tres que renunciaron. Deberíamos ser siete, pero hoy en día solamente somos tres”, contó Alejandro Sobrera, uno de los actuales integrantes del tribunal de apelaciones, en 100% deporte de radio Sport 890 AM.

“Lo que hacemos para darle el funcionamiento que hay que darle al tribunal es hacer un sorteo para integrarlo. Mediante sorteo, lo integramos con alguien de otro tribunal, que tenga formación jurídica, y con eso analizamos el expediente y sacamos la resolución”, dijo, y agregó: “Ese es el mecanismo que hemos encontrado nosotros mismos, de acuerdo a las normas jurídicas aplicables”.

En cuanto a las acusaciones de que hay integrantes del tribunal que son hinchas, socios y palquistas de alguno de los grandes, afirmó: “La recusación es un derecho que tiene cualquier persona si entiende que puede haber alguna cuestión que afecte la imparcialidad. Es normal, se puede promover y no me parece que esté mal. Hay que entender que el límite es generar desconfianza en los órganos jurisdiccionales. Lo que hace la democracia es generar respeto por los órganos jurisdiccionales”.

“Cuando se dice que soy socio y palquista de determinado club, no corresponde; no lo soy. Tener que aclarar no corresponde. Me parece que se están diciendo cosas que no son”, concluyó.

TABLAS

Actualmente, teniendo en la resolución del fallo, Nacional sigue liderando la Anual pero bajó a 49 puntos (tenía 52), quedando con cuatro de ventaja sobre Juventud y a seis de Peñarol, que anteriormente estaba nueve unidades por debajo. En el Clausura, el Tricolor comenzará con -3.

