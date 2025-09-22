Peñarol publicó precios del partido ante Cerro Largo: habrá bonificados hasta el jueves

Fútbol uruguayo

Peñarol dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Cerro Largo este sábado a las 18 horas por la novena fecha del Clausura en el Estadio Centenario, donde los aurinegros comenzarán a celebrar con antelación un nuevo aniversario, que será el domingo.

La venta, que será a través de Tickantel, comenzará este martes a las 11:00 y habrá precios bonificados durante 48 horas, hasta el jueves a las 12:00. Los boletos costarán entre $320 y $750 en los primeros dos días de compra.

De martes a jueves, la tribuna Ámsterdam tendrá un costo de $320 para socios y $390 para generales, la Olímpica saldrá $440 y $550 respectivamente, y la América (puerta 3) costará $590 y $750.

A partir del jueves, las entradas saldrán $390 y $470 en Ámsterdam, $530 y $660 en Olímpica, y $710 y $900 en América.

Los distintos costos generaron molestias en el público de Peñarol, ya que el club aseguró que habría “precios populares” y estos no fueron considerados de tal manera por los propios hinchas.

Los socios deberán realizar su compra ingresando número de cédula y número de socio. El público general comprará su entrada colocando su CI, como es habitual. Además, los menores de hasta 10 años (inclusive) ingresarán gratis.

En vísperas de un nuevo aniversario aurinegro, habrá una serie de actividades antes del comienzo del partido. En ese sentido, Peñarol cumplió su objetivo de jugar el partido en el Centenario y no en el Ubilla de Melo, para que concurra la mayor cantidad de público posible.

El Aurinegro llegó a un acuerdo con Cerro Largo tras asegurarle algo más de 100.000 dólares por la recaudación de la venta de entradas y además comprometerse a disputar un partido amistoso ante el Arachán en Melo.

La necesidad económica de Cerro Largo y la postura de Danielo Núñez fueron fundamentales al momento del acuerdo. El entrenador manifestó públicamente que prefería jugar el partido en Montevideo.

“Cerro Largo FC está construyendo su complejo deportivo y destinará estos fondos para seguir creciendo en infraestructura y dando un salto de calidad que repercutirá en todo el fútbol uruguayo”, argumentaron desde el propio club del interior.

