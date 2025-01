Peñarol presentó a David Terans: Por qué el número 80 y los mensajes con Leo Fernández

Fútbol uruguayo

David Terans fue presentado como nuevo jugador de Peñarol este lunes en la sede del club. Junto a él estuvieron el dirigente Marcelo Solomita y el presidente, Ignacio Ruglio, a quien destacó por su insistencia por lograr su retorno: “En cada período de pases, desde que me fui, me escribía deseando que vuelva”.

“Hicimos una buena amistad durante todo este tiempo y eso influyó mucho a la hora de tomar la decisión”, comentó, y ponderó también el hecho de “hablar con Diego Aguirre”. “Me manifestaron el deseo de tenerme y estoy feliz de estar acá de vuelta”, señaló, ya enfocado en “sumar para cumplir los objetivos”.

“Anteriormente me tocó estar en pandemia y me quedé con la espina de poder disfrutar más de la gente. Gracias a Dios estoy de vuelta, y estoy contento de poder volver. Cuando me fui [al Athletico Paranaense en 2021] no quería irme y tenía muchas ganas de volver. Sabía que en algún momento se podía dar la vuelta y hoy estoy acá”, dijo, y valoró “el cariño de la gente que en cada período de pases escribía pidiendo que volviera”.

“Tengo una expectativa grande. Quiero volver a ser protagonista. Últimamente, en los clubes donde estuve, no me tocó jugar mucho. Vengo a un equipo que ya está armado. Fue muy importante que hayan dejado a varios jugadores, ya se tiene una base, y eso influyó a la hora de decisión, por el plantel que hay y por lo que lograron el año pasado”, ponderó.

El número 80 y los mensajes con Leo Fernández

Para el clásico de esta noche estará “concentrado con el plantel”. “Diego decidirá luego si voy a estar o no. Tengo ganas de estar”, comentó el dueño de la camiseta 80, el mismo número que utilizó en su anterior pasaje por el club, entre 2020 y 2021. “Mi abuelo es muy fanático de Peñarol y justo ese año cumplía 80. Me puse la 80 y gracias a Dios salió todo bien. Ahora es más de cábala y cada vez que llego a un equipo la uso”, explicó.

Sobre la posibilidad de compartir cancha con Leonardo Fernández, recordó que ya se habían comunicado hace un año, cuando él pasó del Pachuca a Fluminense. “Nos escribimos mensajes porque en ese período yo también tenía posibilidades de venir, y al final arreglé con Fluminense. Leo me dijo que le encantaría jugar juntos y tirar paredes”, recordó.

“Ahora cuando vine ya hablamos y va a ser lindo. Diego [Aguirre] nos va a saber utilizar dentro del campo. Será un placer jugar con él y con el plantel que hay, que demostró que es un buen equipo, que ganó los dos torneos el año pasado y que compitió bien en la copa”, sostuvo, y no dudó al afirmar que “el objetivo de Peñarol es ir por la sexta y salir campeón”.

“En competencias internacionales, Peñarol es muy respetado. Estuve del otro lado enfrentándolo y es muy respetado. Todos saben que tiene una historia importante y grandes jugadores, como quedó demostrado el año pasado. El objetivo es el mismo y más; Peñarol tiene que apostar a salir campeón”, afirmó.

Especialista en pelotas quietas, Terans dijo que se anima a ejecutar algún tiro libre “si da la autorización Leo”, a quien considera “uno de los mejores pateadores del mundo en la actualidad”. Ansioso por ese momento, se ilusiona con jugar el clásico de hoy o el del próximo domingo. “Por más que hoy sea amistoso, el clásico no es amistoso y hay que ganarlo. El domingo hay que ratificar eso y lograr la victoria”, concluyó.

