Peñarol presentó a Campaña y a Gastón Silva: qué aportarán y el “sueño” de la Libertadores

Peñarol presentó oficialmente este sábado en conferencia de prensa a Martín Campaña y Gastón Silva. El arquero de 35 años, que viene libre tras finalizar su contrato con Al-Riyadh de Arabia Saudita, firmó por dos años, mientras que el defensa de 30 años rescindió con Puebla de México y llega por una temporada.

Las presentaciones se hicieron en la sala de conferencias del estadio Campeón del Siglo, a la que asistieron varios familiares y allegados de los dos futbolistas. El primero en hablar fue el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, quien aseguró que estos dos jugadores “vienen a prestigiar el plantel”.

“Para nosotros no es un día más, los días de presentación siempre son emotivos, pero en este caso la historia en común de los dos, lo que han ganado y los dos con pasado en selección uruguaya, hace que Peñarol de un salto de calidad”, añadió.

“Compartieron dos títulos internacionales en Independiente y tenemos la ilusión de que acá ganen el tercero. Ellos vienen con esa ilusión. Ojalá acá se den cosas grandes porque es lo que estamos intentando: que el club sueñe alto y los hinchas se ilusionen”, dijo, y siguió: “Diego Aguirre nos puntualizó en que traemos dos hombres que van a ayudar mucho a nuestros juveniles. Para Peñarol es un honor tenerlos acá”.

Campaña agradeció las palabras de Ruglio y apuntó: “Estoy más que feliz y orgulloso, igual que mi familia, de estar en este equipo. La verdad que es increíble y la responsabilidad es enorme, así que a partir de ahora se respira amarillo y negro todo el tiempo”.

“Con la misma ilusión que tenés vos [por Ruglio], me llamó Diego [Aguirre] el primer día con las ganas de salir campeón de la Libertadores, que para eso llamó y ese es el sueño de todos”, señaló, y comentó que recibió “millones de mensajes” de hinchas y personas cercanas.

Aseguró que “internamente” estaba “muy tranquilo porque sabía que si Washi [Aguerre] no seguía, estaba la posibilidad” de recalar en el club. “Después de que no siguió, me contactó Diego. Tenía la ansiedad por firmar. La responsabilidad es enorme y creo que estoy capacitado para hacerlo”, ahondó.

Con respecto a su llegada al club a los 35 años, indicó: “El sueño de todo jugador es salir, de jugar en la selección y en un grande, pero para nosotros con mi familia lo económico siempre fue importante porque la carrera es muy corta”.

“Apuntamos a salir porque hay una diferencia importante, entonces tomamos esa decisión, pero siempre está pendiente jugar en un equipo como Peñarol por lo que significa, porque todos cuando nacemos acá queremos jugar en un grande y en la selección”, ahondó.

Silva, por su parte, destacó: “Estoy agradecido a Nacho, a Diego y a Peñarol por abrirme las puertas. Estoy muy feliz, contento de estar acá. Venimos de una familia manya, así que todos respiramos ese aire, así que agradecido y muy contento”.

“Hoy llega esta gran oportunidad. Cuando Ignacio levantó el teléfono, no lo pensamos dos veces, así que hoy estamos acá para aportarle la experiencia, la humildad, el trabajo y el sacrificio a este Peñarol que hoy en día, cuando se lo ve adentro de la cancha, se ve que todos los jugadores hacen el sacrificio, corren, se tiran de cabeza y entregan todo por esta camiseta”, apuntó.

Sobre el hecho de integrarse al plantel, señaló que “la inactividad de los últimos meses puede pasar un poco de factura, pero uno de jugar al fútbol no se olvida”. “Me venía preparando siempre para lo que podía venir”, continuó.

“Sé que hay grandes jugadores, me vengo a sumar a un gran plantel. Eso es importante para mí porque me va a exigir esforzarme para ganarme el puesto. Por ese lado estoy muy tranquilo”, apuntó, y añadió: “Peñarol tiene uno de los mejores planteles de los 15, 20 años. Eso hay que aprovecharlo”.

Comentó que decidió volver por “la familia, por estar cerca”: “Pasé muchos años afuera y a veces uno quiere sentirse más querido y acompañado; los últimos meses no la pasé bien en donde estaba. Fue una buena decisión y un buen momento”, cerró.

