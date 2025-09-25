Fútbol uruguayo

Peñarol oficializó su postura para votación de pliegos de derechos de TV, que será hoy

El Consejo Directivo de Peñarol se reunió este jueves de manera extraordinaria por la mañana vía Zoom para determinar la posición del club en el Consejo de Fútbol Profesional que se realizará hoy desde las 18:30 horas para votar los pliegos de la licitación para los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

A diferencia de Nacional, que este miércoles determinó de forma unánime apoyar los pliegos que presentó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la votación en el Carbonero fue dividida, pero finalmente ganó la postura del oficialismo de no apoyar lo que se presentará esta tarde.

Los cinco integrantes del oficialismo votaron en contra de la propuesta, mientras que hubo cuatro votos a favor de acompañar los pliegos. Fueron claves para no acompañar a la AUF las dos abstenciones que hubo.

¿Qué se votará hoy?

Representantes de los clubes de Primera (voto doble) y Segunda División llevarán a votación la aprobación o no de los pliegos de condiciones para comprar los derechos de televisión que ideó la AUF.

El piso que estableció la Asociación fue de 46 millones de dólares por año y es por un paquete que abarca Primera División, Segunda División Profesional, Copa AUF Uruguay, Primera División Amateur, Juveniles A y B, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala y tanto la Copa Nacional de Clubes como la de selecciones de OFI.

La intención es vender los derechos en seis lotes: cables locales, streaming local, exterior, publicidad, highlights y mercado de apuestas.

El nuevo contrato iría desde el 1º de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029, periodo en el que la AUF recaudaría 184 millones de dólares.

Si los clubes votan a favor de los pliegos (por mayoría simple, es decir, 24 votos sobre 46), las empresas interesadas presentarán sus ofertas, las cuales pueden ser igualadas por Tenfield, que tiene contrato vigente hasta diciembre de este año y no llegó a un acuerdo para renovar.

