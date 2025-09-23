Fútbol uruguayo

Peñarol: los que sí, los que no, y los que vuelven ante Tacuarembó por Copa AUF Uruguay

Peñarol dio a conocer los jugadores convocados para el duelo ante Tacuarembó por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, que se realizará este miércoles desde las 20:30 horas, en el Estadio Raúl Goyenola.

Los carboneros llegaron a esta instancia tras dejar por el camino a Río Negro de San José (3-0) y Liverpool (2-1), mientras que los de la tierra de Gardel hicieron lo propio con San Carlos y Cerro Largo.

Para este duelo, y con la salvedad de que para los mirasoles la prioridad es el Clausura, en el cual es líder, los elegidos para conformar el plantel de Aguirre tienen como novedad dos regresos: Jaime Báez y Alejo Cruz.

La China, tras su salida en mayo pasado, retornó al club carbonero la semana pasada, tras la lesión de Javier Cabrera, y ya se proyecta para tener minutos en el duelo copero.

Alejo Cruz, en tanto, que llegó para reforzar al equipo en la segunda parte del año, volverá a estar a la orden tras una lesión que lo tuvo varias semanas al margen.

De los potenciales titulares habituales, no aparecen nombres como los de Brayan Cortés, Maximiliano Olivera, Pedro Milans, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández y Matías Arezo, entre otros.

Los que vuelven a estar presentes son juveniles como Lorenzo Couture, Kevin Rodríguez, Julio Daguer, Brandon Álvarez, y el que se sumó a la lista es el nueve Maximiliano Silvera, en busca de goles.

El partido será arbitrado por Esteban Guerra, acompañado desde las bandas por Alberto Píriz y Franco Mieres. Juan Cianni será el cuarto, y en el VAR estarán Daniel Rodríguez y Sebastián Schroeder.

