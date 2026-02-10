Peñarol lo dejó libre, brilló en Racing y ahora fue transferido: Thiago Espinosa a América

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este lunes a última hora se cerraron “los últimos detalles de los contratos” para que Thiago Espinosa, de 21 años, deje Racing para transformarse en nuevo futbolista del América de México.
El lateral izquierdo se marcha a préstamo por un año con cargo y obligación de compra en diciembre por ciertos objetivos, pero otra opción de compra a mitad de temporada.
Según Marco Vanzini, su representante, comentó que “son objetivos alcanzables porque América lo quiere proyectar, ven que tiene mucho futuro y que crezca dentro del club para ser un jugador importante”.
Será compañero de los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.
“La mejor posición en la que puede explotar es como carrilero en una línea de tres. De lateral izquierdo en un equipo ofensivo también”, indicó en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.
Espinosa arribó a Racing a inicios de 2024 proveniente de Peñarol, que lo dejó libre tras nueve años en los que hizo toda la escalera de formativas. “No le hacían contrato” porque “entendían que había otros jugadores por delante y lo liberaron”, dijo su agente.
Debutó profesionalmente el 19 de abril de 2024 contra Cerro. En 2025 disputó 36 partidos, con tres goles y una asistencia, y cerró su etapa con cinco tantos y cuatro pases de gol en 66 encuentros.
