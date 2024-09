Peñarol: las recomendaciones y advertencias para el duelo ante Flamengo en Río de Janeiro

Fútbol uruguayo

Peñarol emitió un comunicado advirtiendo y solicitando a los hinchas que viajen a Río de Janeiro en el marco del partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores a realizarse el próximo 19 de setiembre a las 19 horas tomar los recaudos del caso y solicitando a los que no tengan entradas adquiridas que no concurran a la mencionada ciudad.

“Se exhorta a todos los hinchas que viajen para acompañar al club a tomar todas las precauciones necesarias para evitar inconvenientes en la ciudad y las tribunas del estadio”, comienza manifestando el comunicado y amplía: “Son numerosos los antecedentes negativos que existen en los últimos partidos en que equipos e hinchas uruguayos y argentinos viajaron a Brasil, que derivaron en disturbios en las tribunas y enfrentamientos con la policía”.

“Este es un partido de alto riesgo y el club solicita que los hinchas sigan las recomendaciones e indicaciones sugeridas por el club y las autoridades. Tenemos la suerte de que la hinchada de Peñarol puede acompañar al equipo. Ese es un valor a preservar, y depende de todos”, amplían

“Es muy importante que concurran solamente los hinchas que hayan adquirido su entrada. Se exhorta a aquellos que no la tengan a que no viajen”, solicita la institución airoinegras.

“Las gestiones realizadas ante Flamengo para obtener más entradas de las dos mil correspondientes no han resultado exitosas y por eso es imperioso que no viajen hinchas sin entradas para el partido”, explicaron.

Más adelante el comunicado expresa que están trabajando con las autoridad para definir el punto de encuentro de los hinchas aurinegros en tierras brasileñas, ordenando el traslado rumbo al Maracaná y regresó al mismo punto al final el cotejo.

“Peñarol está analizando alternativas para proveer de transporte a aquellos hinchas que viajen a Río en avión y no en buses, de forma de que puedan integrarse a la caravana de traslado al partido con los hinchas que sí llegaron a Brasil en ómnibus”, anunciaron.

Además, recomiendan no concurrir a los sitios turísticos de Río de Janeiro y mencionan que la idea es que su parcialidad arribe al escenario: “Cuatro horas antes del inicio del juego. Quien no ingrese con esa antelación, no podrá hacerlo. De confirmarse esta medida, es muy posible que se defina actuar de la misma manera en el encuentro de vuelta, cuando Peñarol sea local”.

“Estar entre los ocho mejores clubes de América y tener la posibilidad de seguir avanzando para poner a Peñarol en el sitial que la historia indica nos debe llenar de orgullo. Esto no debe ser otra cosa más que una fiesta deportiva para todas y cada una de las personas presentes en el estadio”.

