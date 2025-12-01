Peñarol: el sentido mensaje de Nahuel Herrera tras la derrota clásica ante Nacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Nahuel Herrera publicó un sentido mensaje este lunes en redes sociales tras la derrota clásica de Peñarol 1-0 ante Nacional, que se consagró Campeón Uruguayo el domingo en el Gran Parque Central gracias a un gol de Christian Ebere en el alargue.
“Duele muchísimo. Claro que sí. Pero el orgullo y la responsabilidad de vestir esta camiseta siempre van a ser más grandes que cualquier resultado”, escribió el zaguero juvenil aurinegro en un posteo para Instagram y X (antes Twitter), luego de haber jugado probablemente su último partido con la camiseta mirasol previo a partir al exterior.
“Un agradecimiento especial a ustedes, por acompañarnos en cada cancha y estar siempre”, expresó Herrera hacia los hinchas carboneros, y volvió a hablar de la final perdida: “Siento mucha impotencia por no haber podido lograr lo que tanto merecíamos”.
“Hoy toca hacerse cargo, aprender y levantarse. Peñarol es inmenso”, mencionó el zaguero aurinegro, y concluyó: “Gracias por estar siempre. Viva siempre Peñarol”.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]