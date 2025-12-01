Peñarol: el sentido mensaje de Nahuel Herrera tras la derrota clásica ante Nacional

Fútbol uruguayo

Nahuel Herrera publicó un sentido mensaje este lunes en redes sociales tras la derrota clásica de Peñarol 1-0 ante Nacional, que se consagró Campeón Uruguayo el domingo en el Gran Parque Central gracias a un gol de Christian Ebere en el alargue.

“Duele muchísimo. Claro que sí. Pero el orgullo y la responsabilidad de vestir esta camiseta siempre van a ser más grandes que cualquier resultado”, escribió el zaguero juvenil aurinegro en un posteo para Instagram y X (antes Twitter), luego de haber jugado probablemente su último partido con la camiseta mirasol previo a partir al exterior.

“Un agradecimiento especial a ustedes, por acompañarnos en cada cancha y estar siempre”, expresó Herrera hacia los hinchas carboneros, y volvió a hablar de la final perdida: “Siento mucha impotencia por no haber podido lograr lo que tanto merecíamos”.

“Hoy toca hacerse cargo, aprender y levantarse. Peñarol es inmenso”, mencionó el zaguero aurinegro, y concluyó: “Gracias por estar siempre. Viva siempre Peñarol”.

