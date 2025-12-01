Peñarol: el extenso posteo de Maximiliano Olivera con una fuerte crítica al arbitraje

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Maximiliano Olivera compartió este lunes un extenso posteo tras la derrota 1-0 de Peñarol ante Nacional en el Gran Parque Central, donde los tricolores se consagraron campeones uruguayos con un gol de Christian Ebere a pocos minutos del cierre del alargue.
“ORGULLO es la palabra para este plantel y para cada uno de los trabajadores que nos acompañan día a día en Los Aromos”, escribió el capitán aurinegro, a través de una historia para su cuenta de Instagram, un día después de la final clásica perdida.
“Después de un año difícil, que empezó muy mal, seguimos luchando. Nos tocó pasar por cosas muy complejas, desde lesiones graves hasta situaciones personales que golpearon fuerte a este plantel. Pero, a pesar de todo, siguió peleando contra todos esos problemas propios y contra todos los externos que nos pusieron hasta el último día, una tendencia constante que ayer quedó a la vista de todos”, afirmó Olivera, haciendo referencia al arbitraje.
“Nosotros nos equivocamos, fallamos y les damos vida. Somos autocríticos y sabemos de los errores cometidos, pero prefiero caer de pie y no vivir de rodillas…”, agregó el zaguero.
Por último, le dedicó un mensaje de agradecimiento a los hinchas: “Gracias a todos ustedes que nos bancaron siempre, que llenaron todas las canchas a pesar de todo. El orgullo de ser manya es inmenso. Jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y hasta los resultados son pasajeros, pero la grandeza de este club y el amor por estos colores va más allá de todo”.
“Desde adentro, desde afuera o donde sea, siempre la vida por estos colores que amo. ‘Con el corazón en la mano.’ Viva siempre Peñarol y su gente”, concluyó.
