Peñarol: el aprendizaje de Aguirre por el caso Muslera y su charla con Campaña y De Amores

Un día después de la victoria 3-1 sobre River Plate, y de evadir el tema en conferencia de prensa cuando fue consultado, Diego Aguirre se refirió a la fallida llegada de Fernando Muslera a Peñarol. En diálogo con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, habló del aprendizaje que le dejó la situación y del manejo con los dos arqueros.

“Aunque te digan que [un jugador] está arreglado, no es así”, dijo sobre su reflexión al respecto a modo de moraleja. “Te pueden decir que está arreglado, pero la próxima vez voy a pedir que me manden el contrato firmado”, comentó en referencia a Muslera, quien era esperado en filas aurinegras y terminó firmando en Estudiantes de La Plata.

Dijo que con el arquero que se despidió del Galatasaray de Turquía “está todo bien” y entiende su decisión. “Me pongo en todos los lugares. Es como en cualquier negociación, o como en los divorcios: hay dos versiones y hay que escuchar las dos”, señaló, aunque dijo que ahora “ya quedó atrás” y “son anécdotas”, por lo que “el deseo es el mejor para Fernando”.

La charla con De Amores y Campaña: “Algo sano y bien intencionado”

Consultado sobre la necesidad de tener una nueva charla con los arqueros Guillermo de Amores y Martín Campaña, a quienes alternó en el puesto de arquero en lo que va de 2025, fue claro: “para nada”. En su momento les mencionó la posibilidad de que llegara Muslera para que buscaran nuevos destinos si lo consideraban necesario, pero ahora se quedarán.

“Fue algo sano y bien intencionado, en la medida en que me confirman que estaba arreglado Muslera. Por respeto a dos jugadores importantes y de trayectoria como son De Amores y Campaña, les dije: ‘Va a venir Muslera. Tenemos tres goleros con peso. Si uno tiene la posibilidad de salir, se lo vamos a facilitar. Pero si se quedan, encantados’. Como no pasó, perfecto. No es un tema. No es que salimos al mercado a buscar un golero”, explicó.

“Se presentó lo de Fernando Muslera hace tiempo. Se fue dando como en 2003, cuando vino [José Luis] Chilavert a Peñarol. Me acuerdo que hablé lo mismo con los goleros de aquel entonces. Son contrataciones que están por encima de lo que un entrenador pide”, expresó Aguirre.

“Está todo bien y es entendible la situación que se presentó”, agregó sobre De Amores y Campaña. “Ellos saben que los considero y les dije que estaba encantado de que sigan con nosotros, pero les dije que tenían la posibilidad de salir si surgía algo bueno para ellos”, indicó, y si bien confirmó que De Amores estará a la orden el jueves ante Liverpool, no adelantó quién será titular en Belvedere.

