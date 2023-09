Básquetbol

Peñarol donó butacas del Campeón de Siglo a Goes para subastar por incendio sufrido

El pasado lunes 28 de agosto, el Club Atlético Goes sufrió un incendio en sus instalaciones, con pérdidas totales en la barbacoa y otros daños en la sala de pesas. Además, el humo alcanzó la cancha de básquetbol y eso podría dañarla, lo que dificultaría el desarrollo de los partidos que se aproximan del Misionero.

A raíz de eso, distintas instituciones del básquetbol y también del fútbol brindaron su apoyo con mensajes a través de las redes sociales y llamados a los dirigentes de la entidad misionera. El club no cuenta con seguro en todo el establecimiento, por lo que deberá hacerse cargo de los casi US$ 70.000 que cuesta reponer lo dañado. Debido a eso, Goes abrió una colecta en Colectate.com.uy con el número 11247, por diferentes medios de pago.

Uno de los que se movió rápido fue Peñarol, quien a través de su presidente institucional, Ignacio Ruglio, le hizo llegar a Goes butacas del Campeón del Siglo para subastar: “El Club Atlético Peñarol nos ha donado, con mucha generosidad, tres butacas (anuales) laterales para la tribuna Henderson del Campeón del siglo. Las tres butacas se subastarán juntas y es necesario para su uso ser socio de Peñarol”.

“El valor base para la subasta de las tres butacas es de $18.000. Para participar de la subasta, envianos un correo a subastasolidaria@goes.com.uy con los siguientes datos: Nombre completo, teléfono celular, cédula de identidad y tu oferta en pesos uruguayos para adquirir las tres butacas. El miércoles 6 de Setiembre determinaremos el ganador, que será quien haya realizado la oferta mayor para quedarse con las tres butacas”, añaden.

