Peñarol denunciará a exdirigente por sus dichos en una radio; Ruglio no les dará más notas

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat, presidente y vicepresidente de Peñarol respectivamente, presentarán una denuncia penal contra el exdirectivo aurinegro Bernardo Loffler a raíz de sus dichos de este jueves en el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes 810 AM.

El exdirigente mirasol tildó de “corrupto” al actual gobierno carbonero, algo que ya había declarado el año pasado (en enero de 2024) en el programa conducido por Julio Ríos.

“Hay más que corrupción; hay una dictadura. No tengas la menor duda”, afirmó, y apuntó contra el propio Zaidensztat: “Y todo respaldado por el tesorero, que es muy apto para una empresa, pero no para el fútbol y menos para Peñarol”.

Loffler aseguró que el vicepresidente de Peñarol “se compró, hace unos meses en el barrio Buceo, un apartamento que pagó al contado en 900.000 dólares y gastó 600.000 más en mejoras”.

“Lo pudo haber comprado porque es contador de empresas importantes, pero ¡qué casualidad! Cuando Peñarol tuvo que pagar la primera cuota por Leo Fernández en 1.400.000 dólares, tenía que hacer el pago en julio; sin embargo, el señor Ruglio y el Z adelantaron el pago y lo hicieron en febrero. ¡Y qué casualidad que, a los tres días, el señor Ruglio canceló la deuda de 158.000 dólares con el Banco República! Porque ya se le venía el lío”, insinuó.

“Para hacer un gasto de 900.000 dólares ¿no hace falta una licitación? ¿Ahora se puede gastar esa plata sin licitación?”, dijo, y también exigió “que vayan y pidan los balances, a ver qué plata salió”.

“¿Cuántos millones de dólares se llevan gastados con la Ciudad Deportiva, que dijeron que iba a quedar pronta en febrero de este año? Al día de hoy, está adelantada en un 30 o 35%”, concluyó.

La denuncia de Peñarol y su decisión respecto a la emisora

A raíz de estas declaraciones, los directivos de Peñarol le pedirán a la Justicia que corrobore que las acusaciones son falsas y agraviantes, según informó el periodista Wilson Méndez y confirmó FútbolUy con fuentes aurinegras.

Además, Ignacio Ruglio le comunicó este viernes a las autoridades de la radio que de ahora en más no participará en ninguno de los programas que se emiten al aire en dicha emisora.

