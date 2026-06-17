Mundial 2026

Peñarol comprará a Arezo, cerca Jonathan Rodríguez, los que se van y qué pasa con Carneiro

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El Consejo Directivo de Peñarol definió este martes ejecutar la opción de compra por Matías Arezo, quien se encuentra a préstamo desde Gremio. “No se llevó a votación porque estábamos todos de acuerdo” y “era prioridad” su adquisición, afirmó Ignacio Ruglio.

“Ya están las condiciones de compra preacordadas con Gremio y las precondiciones con sus agentes. Lo único que falta es el salario del jugador y la duración del contrato”, indicó el presidente carbonero en La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

La compra será está fijada en US$ 3.500.000 por el 100% de la ficha, aunque Gremio se queda con un 10% de plusvalía. Los pagos serán en tres cuotas anuales.

Sin embargo, al comprarlo antes del 30 de junio, se descuenta lo pagado por el préstamo, que hasta el momento son 200.000 dólares de 400.000, por lo que serán US$ 3.300.000.

Peñarol se seguirá reforzando en ataque y está cada vez más cerca Jonathan Rodríguez: “En este momento está haciéndose los estudios. Ellos [su entorno] nos manifiestan que está totalmente recuperado y entrenando, pero estuvimos de acuerdo en hacerle todos los estudios por el tiempo de su inactividad y está bien seguros”.

“Es una buena edad para traerlo, siempre y cuando las condiciones sanitarias sean las adecuadas. Entre hoy mañana cuando estén los estudios, si están ok terminar de cerrar una negociación que están las condiciones. Están de acuerdo en hacer un contrato a rendimiento”, añadió.

Además, Facundo Batista “tiene alguna posibilidad para salir”, concretamente a Brasil y Argentina.

Por otra parte, Ruglio no ve posible la vuelta de Guzmán Rodríguez y Nicolás Vallejo está “totalmente descartado”: “No hay ni siquiera negociaciones abiertas porque eran números estratosféricos para Peñarol”.

También se refirió a Gonzalo Carneiro: “Era tan público que en las conversaciones era un nombre para sumar. Está dentro de las posibilidades, pero no se confirma ni descarta”.

“Uno de los tantos errores fue que no teníamos en el plantel un sustituto de Leo [Fernández]”, por lo que uno de los nombres que suena es el de Maximiliano Noble, de Deportivo Maldonado: “Hablamos con su representante y quedó de pasarnos las condiciones. Tenemos un panorama general”.

Diego Aguirre pidió “un zaguero, un lateral izquierdo, un puntero y un enganche para iniciar”.

“Peñarol necesita vender, seguro. Lo ideal sería una o dos ventas que nos permitan cerrar el año bien, con todo el club al día para dejarle al gobierno que venga”, comentó, y contó que los más factibles son Leandro Umpiérrez, Nahuel Herrera y Brian Barboza, quien debe quedarse, al menos, un año más en el club.

Por último, confirmó que Franco González, Matías González y Andrés Madruga van a salir en este mercado de pases.

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