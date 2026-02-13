Peñarol blindó a Leandro Umpiérrez: renovó hasta diciembre de 2028 con los carboneros

Fútbol uruguayo

Peñarol confirmó este viernes la renovación contractual del canterano Leandro Umpiérrez, una de las apariciones más destacadas del plantel aurinegro en el último año y pieza que fue ganando un lugar en el equipo con actuaciones sólidas.

El futbolista de 21 años extendió su vínculo con la institución por dos temporadas más (tenía contrato vigente hasta finales del 2026), en un movimiento que busca asegurar la continuidad de un jugador que viene en franco crecimiento y que se consolidó como una alternativa importante dentro del plantel principal.

Umpiérrez había debutado en Primera División en enero del año pasado, bajo el comando técnico de Diego Aguirre, y desde entonces fue sumando minutos de manera progresiva hasta completar una temporada considerada muy positiva por el cuerpo técnico y por la dirigencia.

?? Leandro Umpiérrez renovó contrato con el Club por tres años.



¡Seguimos juntos, Lea! pic.twitter.com/o8LRxaykLr — PEÑAROL (@OficialCAP) February 13, 2026

El club aurinegro comunicó oficialmente la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó el siguiente mensaje: “Leandro Umpiérrez renovó contrato con el Club por tres años. ¡Seguimos juntos, Lea!”, acompañado de una imagen del jugador.

Además, según trascendió, el contrato fue firmado sin cláusula de rescisión, una decisión que marca la intención del club de retener al jugador y negociar directamente ante eventuales ofertas del exterior.

En cuanto a su recorrido reciente, Umpiérrez ya suma 39 partidos oficiales con la camiseta de Peñarol, en los que anotó tres goles y brindó cuatro asistencias, números que reflejan su aporte ofensivo y su participación creciente dentro del equipo.

A nivel colectivo, el juvenil también fue parte de un período exitoso para el club. En los últimos días celebró la obtención de la Supercopa Uruguaya 2026, título que Peñarol conquistó frente a Nacional y que significó un nuevo logro para el plantel.

Además, durante la temporada pasada integró el grupo que se quedó con la Copa AUF Uruguay, el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura, consolidándose como un futbolista que ya sabe lo que es ganar en el club.

