Peñarol anunció la renovación de contrato de Tomás Olase hasta diciembre de 2028

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Peñarol anunció oficialmente este lunes la renovación de Tomás Olase hasta el 31 de diciembre de 2028. “Seguimos juntos, Tomi”, escribió el equipo aurinegro en sus redes sociales.
El joven de 21 años dejó atrás su lesión de rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, sufrida hace exactamente un año, y es una de las opciones de Diego Aguirre para la mitad de la cancha junto a Eric Remedi, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Julio Daguer y Germán Barbas.
Olase, oriundo de Colonia, jugó hasta el momento cinco partidos con el equipo aurinegro en Primera: dos por el Apertura 2024, uno por el Clausura 2024, uno por la Libertadores 2024 y uno por el Apertura 2025.
La última presencia del mediocampista formado en Peñarol fue el 2 de febrero de 2025, cuando ingresó a los 68’ del partido ante Progreso y fue sustituido cuatro minutos más tarde producto de la lesión.
Se sumó a las renovaciones de Eric Remedi, Lucas Hernández y Matías Arezo (préstamo).
???????????????? ??— PEÑAROL (@OficialCAP) February 9, 2026
Tomás Olase renovó contrato con Peñarol hasta diciembre de 2028.
¡Seguimos juntos, Tomi! pic.twitter.com/lrk3yXRODs
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]