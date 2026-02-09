Fútbol uruguayo

Peñarol anunció la renovación de contrato de Tomás Olase hasta diciembre de 2028

Peñarol anunció oficialmente este lunes la renovación de Tomás Olase hasta el 31 de diciembre de 2028. “Seguimos juntos, Tomi”, escribió el equipo aurinegro en sus redes sociales.

El joven de 21 años dejó atrás su lesión de rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, sufrida hace exactamente un año, y es una de las opciones de Diego Aguirre para la mitad de la cancha junto a Eric Remedi, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Julio Daguer y Germán Barbas.

Olase, oriundo de Colonia, jugó hasta el momento cinco partidos con el equipo aurinegro en Primera: dos por el Apertura 2024, uno por el Clausura 2024, uno por la Libertadores 2024 y uno por el Apertura 2025.

La última presencia del mediocampista formado en Peñarol fue el 2 de febrero de 2025, cuando ingresó a los 68’ del partido ante Progreso y fue sustituido cuatro minutos más tarde producto de la lesión.

Se sumó a las renovaciones de Eric Remedi, Lucas Hernández y Matías Arezo (préstamo).

