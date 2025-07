Peñarol: Ruglio y el mensaje por la vuelta de Aguerre ante una posible sanción en Colombia

Fútbol uruguayo

Washington Aguerre afronta una posible sanción en Colombia por una reacción que tuvo hacia algunos hinchas de su propio club, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), que lo insultaron. Si se lo sanciona por un “acto de provocación”, como manejan algunos medios colombianos, la sanción prevista va de uno a tres meses, con un castigo económico de cinco a 10 sueldos.

Ante ese escenario, Ignacio Ruglio le escribió para hacerle saber que, en caso de no poder continuar en su club, tiene las puertas abiertas en Peñarol. Así lo informó el programa La mañana del fútbol, de El Espectador deportes, espacio en el que el propio presidente carbonero ratificó la información.

“Washington me escribió antes del clásico pidiéndome autorización para entrar a Los Aromos para ver a sus compañeros, antes de volver a Colombia. Le agradecí el mensaje y el respeto de pedirme para entrar, pero le dije que Peñarol no es mío y que los hinchas y los jugadores pueden entrar siempre, más allá de los problemas que hayamos tenido. Me agradeció, me mandó una foto que se sacó con los compañeros y le deseé buen viaje”, recordó.

“Anoche leí una noticia de que había tenido problemas con unos hinchas y que lo podían sancionar, por lo que le escribí un mensaje diciéndole que no sabía bien lo que estaba pasando, pero que, si algo se complicaba, Peñarol está por encima de todos nosotros. ‘Si en algún momento creés que tenés que volver, acá tenés las puertas abiertas’”, le escribió.

“Me agradeció y me dijo lo que quiere a Peñarol y lo que le gustaría volver. No mucho más que eso. Lo único que quiere es volver. Tiene alguna cosa de salidas, pero no dio ni siquiera para ponernos a hablar de eso. Me pone contento que quiera venir. Y le dije que si no es ahora y es más adelante, Peñarol está por encima de todos nosotros”, añadió Ruglio.

Lo del presidente aurinegro fue a título personal, para ponerse a disposición, pero confirmó que ni siquiera lo habló con el entrenador mirasol, Diego Aguirre. “Le escribí lo que me pareció”, explicó, y recordó que él no es “el dueño de Peñarol”. “Si yo tuve un problema personal con alguien, pero ese alguien le puede hacer bien a Peñarol, a otra cosa”, aseguró.

Hoy se reunirá con Aguirre y hablarán de posibles altas. Busca un extremo y un arquero. Entre los guardametas, dijo tener “las condiciones de Alexander Domínguez y de otros arqueros por los que Diego pidió averiguar”. Además, lo pondrá al día de todas las gestiones por quienes están en carrera, los que son viables y los que están descartados.

