Peñarol: Ruglio salió al cruce del arbitraje con un picante posteo tras la final clásica

“Empujan siempre al mismo equipo, incluso con cosas groseras como las de ayer”, escribió el presidente aurinegro sobre los jueces y el Albo.

01.12.2025 20:21

2025-12-01T20:21:00-03:00
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, publicó este lunes un estado de WhatsApp con referencia al arbitraje y se refirió a aquellos que afirman que al Aurinegro lo perjudican a raíz de sus habituales declaraciones contra los jueces.

Un día después de la derrota clásica 1-0 ante Nacional por la segunda final del Campeonato Uruguayo, el directivo mirasol -que ya había compartido un estado el domingo por la noche- escribió: “No les creas que es a partir de las quejas de Ruglio que los jueces y la AUF los ayudan a ellos [Nacional]”.

“Ni Ruglio ni sus quejas estuvieron del 2.000 al 2020”, recordó el presidente de Peñarol, y en el estado subió una foto de los campeones uruguayos de cada año del siglo XXI.

“‘Ruglio los tiene cansados y lo matan a Peñarol’. Estudien lo que fue este siglo y van a ver que tienen tomados a los árbitros desde el inicio del siglo y empujan siempre al mismo equipo deliberadamente año tras año, incluso con cosas groseras como las de ayer, porque saben que, en vez de recibir castigo en sus tareas [los árbitros], reciben premios de competencias internacionales”, manifestó el mandatario carbonero.

Y aseguró: “Hasta que esto no caiga, los van a empujar durante todo el año y en cada partido que necesiten, incluso si tienen que ganar sí o sí una final como los ayudaron ayer”.

Ruglio / estado de WhatsApp

