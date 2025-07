Peñarol: Ruglio habló sobre Luciano Rodríguez, Aguerre, Brayan Cortés y Cetré

Fútbol uruguayo

El presidente de Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, se refirió al mercado de pases del equipo aurinegro, que busca cerrar un arquero y un extremo de cara al segundo semestre, en el que afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.

El elenco de Diego Aguirre incorporó a Emanuel Gularte, Jesús Trindade y Matías Arezo hasta el momento, pero puede realizar dos cambios más en la lista de buena fe de la Libertadores.

A propósito de Arezo, el directivo explicó en el programa 100% deporte de radio Sport 890 AM por qué todavía no comenzó a entrenar con el plantel: “Faltan detalles de la opción de compra que tenemos en diciembre. Hoy vamos a redactar eso. Por los montos de Matías, hay que tener mucho cuidado con el tema del entrenamiento; por eso, está entrenando a nivel individual y no colectivo. Si se lesiona, puede haber cualquier problema”.

Hay un arquero extranjero con posibilidades de llegar a Peñarol. Sin embargo, Ruglio contó que este fin de semana tuvo una “charla larga” con Rafael Monge, representante de Washington Aguerre. “Él tiene una posibilidad de ir al Valladolid del Guille Almada y cuenta con contrato en Independiente Medellín. No hay nada concreto. Por ahora no se avanzó en nada”, expuso.

Por otro lado, en cuanto al golero extranjero, aseguró que “hay algo que se encaminó ayer [domingo] y seguramente entre lunes y martes esté”. Consultado por Brayan Cortés, dijo: “Diego Aguirre lo fue a buscar en los períodos anteriores, pero tiene contrato renovado en Colo Colo”.

“Hay varios nombres. Veremos en las próximas horas. Diego quiere resolver a más tardar a mitad de esta semana. Entre lunes y miércoles se va a saber”, amplió acerca del golero, y se refirió al ecuatoriano Alexander Domínguez (de Liga de Quito): “Lo manejamos como una de las posibilidades”.

El nombre apuntado para el extremo es el de Edwuin Cetré, pero la situación se enfrió en las últimas horas. “Hablé con él y no tengo tanta claridad sobre qué es lo que pasa. Cuando vimos que se demoraba y se enfriaba con el tiempo, decidimos emprender otros caminos”, expresó Ruglio sobre el jugador de Estudiantes.

Con respecto a Luciano Rodríguez, quien no está pasando un buen momento en Bahía, afirmó: “Es un jugador con el que hablo bastante seguido, pero es prácticamente imposible que venga a Peñarol hasta dentro de un tiempo. Bahía solo quiere una venta y recibir algo de lo que invirtió. Mi obligación es ir a todas: yo tiro todos los tiros”

Alejo Cruz, que se formó en Peñarol, es “una de las opciones”: “Diego lo sigue hace mucho, como una muy buena posibilidad y como un jugador que ha crecido mucho. Jugó 20 y pico de partidos en la primera de Brasil [en Atlético Goianiense]”.

Esteban da Silva, de Racing de Sayago, es otro de los extremos que Aguirre “sigue hace mucho”. “No va a llegar de un momento al otro, pero sí está en el radar de Diego”, agregó el presidente aurinegro.

En cuanto a salidas, afirmó que hay un “99%” de chances de que Juan Rodríguez abandone el club en este período. “Creemos que se va a convertir en un zaguero top, entonces queremos venderlo con objetivos y bonos”, dijo sobre quien recibió propuestas de Europa, Arabia Saudita y la Major League Soccer.

