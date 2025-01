Peñarol: Ruglio habló de las salidas de Batista, Nahuel Acosta, Toto Fernández y Gianoli

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló tras el 1-1 entre su equipo y Colo Colo este domingo en Maldonado, y remarcó que pretende “tener el plantel armado el 15 de enero”. “Es el sueño para el que trabajamos”, comentó, aún sin una definición sobre la situación de Washington Aguerre y la renovación de su contrato. Por las dudas habla “todos los días con Martín Campaña”.

Consultado por David Terans, dijo que “faltan unas horitas” para saber si retornará al club desde Fluminense, aunque está muy encaminado y se mostró optimista. “A las 18 tuvimos una reunión y ajustamos algún detalle que faltaba. Creo que entre el lunes y el martes de mañana tendremos todo definido. Ojalá que si”, señaló, y aclaró que si se da su llegada, no irá a buscar otro delantero en caso de que salga Facundo Batista.

En relación a Batista, confirmó que no jugó ante Colo Colo “por su posible venta” a Ucrania. “Diego Aguirre me dijo: ‘Si hay cosas que están avanzadas prefiero no ponerlo y cuidarlo’. El miércoles ya vamos a saber si esas cosas están cerradas. Si no nos entra el dinero, no va a salir. Probablemente se venda porque nos favorece a todos. Facundo agarra un buen contrato, Necaxa no se pierde la venta que quiere hacer y Peñarol trae un jugador que quiere”, explicó.

Más salidas: Toto, Gianoli y Acosta

Respecto al argentino Adrián Toto Fernández, dijo estar “en conversación permanente con Diego Milito, el nuevo presidente de Racing”. “Quieren a Toto, que acá quizás no tenga los minutos deseados que iba a tener después de que retuvimos a Leo Fernández, después de que queremos que Germán Barbas sea protagonista y si llega a venir David”, indicó.

“Peñarol va a tener un cuadro en el que Toto capaz que no tenga los minutos deseados y en Racing los puede llegar a tener. Quizás vaya para allá. Si no se da, vamos a tratar de darle la mayor cantidad de minutos para que demuestre por qué lo fuimos a buscar. Vino en un momento en que Peñarol estaba lleno de estrellas, y Leo terminó ratificando lo que era”, dijo.

Otro jugador que puede llegar a salir es Martín Gianoli, quien tiene contrato vigente y jugó ante Colo Colo, pero que no entra en los planes de Diego Aguirre. De hecho, se busca la llegada de Gastón Silva, que está muy próxima a concretarse, y hay gestiones por Manuel Capasso, zaguero argentino de Vasco da Gama que en 2024 jugó en Olimpia.

“Lo de Gianoli puede ser a Platense u otro equipo que también avanzó bastante en las últimas horas”, confirmó Ruglio, y agregó que el extremo Nahuel Acosta “va a Cienciano de Perú a préstamo por un año y en 2026 vuelve a Peñarol, salvo que hagan uso de la opción de compra”. “En las últimas horas intentaremos cerrarlo”, añadió.

“Nos pusimos un sueño que no es fácil: tener el plantel completo el miércoles. Si llegamos al 15 de enero con plantel completo, y el 80% es el plantel de 2024, haríamos una cosa que no es normal en Peñarol. Si lográramos tener el 95% del plantel parado en cancha, estaríamos haciendo algo para lo que trabajamos mucho. Lunes y martes serán días de trabajo fuerte, y ojalá el miércoles digamos que tenemos el plantel de 2024 con contrato”, concluyó.

