Peñarol: Ruglio confirmó el zaguero que está “muy cerca” y también habló de Martín Campaña

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Gastón Silva está “muy cerca” de convertirse en nuevo futbolista de Peñarol, según contó el presidente Ignacio Ruglio en Punto penal de Canal 10. “Yo creo que en las próximas horas se arregla todo y se termina de cerrar. Es algo bastante avanzado”, dijo.

Además, el presidente aurinegro contó que hay “conversaciones” con otro zaguero argentino, que pertenece a un club brasileño en cuanto a su ficha pero “no juega en Brasil” sino en otra liga.

Con respecto a la llegada de David Terans, comentó: “Tiene un montón de cosas y situaciones personales que arreglar. En Brasil le van a decir que no tiene minutos; hablé con el entrenador y el presidente de Fluminense. Fluminense lo quiere en Peñarol”.

Sobre las negociaciones por la renovación de Washington Aguerre, mencionó: “Nadie está haciendo nada malo. Tiene 31 años y no ha hecho una carrera con diferencia. Peñarol está convencido que el dinero que le ofreció es muy bueno para la carrera que él tiene: tres años, a lo largo de los que juntaría mucho dinero”.

“Él tiene todo el derecho del mundo a suponer que en el exterior le van a dar un millón más a lo largo de los tres años. No están haciendo nada malo. Si no lo encuentran, y Peñarol ya contrató arquero, la historia seguirá, porque es así: si los tiempos coinciden, arreglaremos, y si no, el futuro dirá”, manifestó.

“Nosotros estamos buscando cerrar a un arquero porque no tenemos mucho más tiempo, y Washi y su representante [Rafael Monge] están buscando sanamente mejorar el futuro de Washi”, afirmó, y declaró: “Nosotros sabemos cuál es el límite para cada puesto de la cancha”.

“No adhiero y nunca voy a adherir al razonamiento de: ‘Si pagaron siete millones…’. Así no funciona el fútbol, ni funcionaba así [Lionel] Messi en Barcelona o [Juan Román] Riquelme en Boca. Todo tiene un equilibrio, y nosotros le ofrecimos un contrato enorme en ese equilibrio”, aseguró.

“Estamos en negociaciones con un arquero y venimos bastante avanzados”, declaró el presidente mirasol, y, si bien no confirmó que el golero sea Martín Campaña, comentó: “Está libre, hemos hablado bastante con él y Diego [Aguirre] le tiene una confianza ciega porque lo conoce desde la sub-20 y desde siempre”.

Consultado por una posible salida de Facundo Batista, expresó: “Es lógico que quiera salir si tiene una buena propuesta extendida en el tiempo. Es normal que Necaxa quiera monetizarlo porque es su ficha. Y es lógico que yo, como presidente de Peñarol, si el jugador nos dio resultado y tiene contrato vigente (que nadie le obligó a firmar), le diga que mientras tenga contrato lo tiene que respetar”.

“Si viene Terans, automáticamente le puedo decir: ‘Facu, ahora sí: estamos bien arriba’. Ahí se lo puede llegar a dejar salir, o si tenemos otra alternativa que esté al venir”, agregó, y fue a más: “Él tiene que luchar sanamente por su futuro, y yo cuidar a Peñarol. Es dificilísimo contratar a un nueve”.

Por último, habló de las ventas de Damián García y Juan Rodríguez: “Es bastante elevada la posibilidad de que sean transferidos ahora”. Y contó que el destino más factible del volante es Arabia Saudita. “Nuestra mitad de la cancha hoy es Eduardo Darias, Rodrigo Pérez, Nacho Sosa y Tomás Olase”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy