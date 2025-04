Peñarol: Martín Campaña analizó la derrota ante Vélez y su respuesta en el segundo gol

Fútbol uruguayo

Martín Campaña, arquero de Peñarol, opinó que su equipo jugó “un buen partido” este miércoles en el debut por la Copa Libertadores, pese a la derrota 2-1 a manos de Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani.

“Sabíamos que iba a ser complicado. Nos replegamos atrás, tuvimos algunas situaciones y de hecho estuvimos en ventaja. Sobre el final sabíamos que Vélez se iba a venir, se vino, tiene grandes jugadores y no pudimos mantener la ventaja”, comentó en zona mixta.

“El equipo demostró un acto de rebeldía y una imagen diferente, que es lo que me deja tranquilo en lo personal. Me voy contento por el esfuerzo que hizo el equipo y triste por el resultado”, reflexionó el experimentado guardameta fernandino.

“Estamos en el debe. Sabemos que podemos más, tenemos un gran equipo. Estamos tristes y dolidos. Sabemos que nos debemos un poco a la gente también y aprovechamos para pedirle disculpas, pero estamos muy fuertes para revertir esto.

Campaña también fue consultado por su respuesta en la jugada del segundo gol, cuando tras un tiro libre de Braian Romero dio un rebote corto que capitalizó el juvenil Álvaro Montoro, encargado de sellar el triunfo de los argentinos con un zurdazo bajo.

“Me picó antes. Quise despejarla para el costado, para no tratar de agarrarla, y lamentablemente le quedó al jugador de ellos. En el rebote me pasó por abajo. Lamentablemente no pude ayudar al equipo en esa jugada”, lamentó, pese a lo cual se mostró “fuerte y con muchas ganas” de cara a lo que viene.

“Tenemos en unos días un partido por el Campeonato Uruguayo y enseguida la revancha por la Libertadores. Estamos muy fuertes y convencidos, y tenemos un plantel bárbaro, que es lo importante”, concluyó.

