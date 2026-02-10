Peñarol: “Vengo al club que soy hincha”, dijo Mauricio Lemos, que evitó hablar de Defensor

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En la mañana de este martes, arribó a Uruguay Mauricio Lemos, flamante incorporación para la defensa de Peñarol, que lo abrochó a última hora del pasado jueves luego de que estuviera negociando su vuelta a Defensor Sporting.

“[Estoy] muy feliz de poder llegar a mi casa, a Uruguay, y más feliz de llegar a Peñarol, que es un sueño. Vengo al club del que soy hincha”, dijo el jugador, que firmará contrato por un año, ante los medios en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

“Quizás antes no eran los momentos indicados, pero hacía dos años que venía pensando en volver a Uruguay y a Peñarol”, indicó, y añadió: “[Ignacio] Ruglio viene buscándome hace cuatro años, a cada mitad de año me llamaba para ver cómo estaba, qué necesitaba, si quería venir. Este año no fue diferente”.

El zaguero, de 30 años, viene de jugar en Vasco da Gama, donde no tuvo su mejor año, con tan solo 531 minutos en cancha en nueve partidos jugados. Su último cotejo fue el 2 de agosto, cuando jugó 63 minutos en la caída 3-2 ante el Mirassol por el Brasileirão. De allí en adelante, no fue convocado.

“Vengo entrenando hace bastante con un profe. Me falta un poco de ritmo, pero poco a poco lo voy a ir ganando. Espero estar a la altura”, comentó con respecto a esa inactividad.

Diego Aguirre “me llamó y le dije que se quedara tranquilo que estaba con muchas ganas de venir, con mucha ilusión”, declaró, y agregó: “Lo que han hecho estos años de la mano de Diego motiva mucho. Sí o sí tenemos que salir campeones”.

Es sabido que a Lemos le gusta patear tiros libres y ya anotó de esa forma, pero en Peñarol tendrá un rival: “Hay que respetar a Leo [Fernández], que es un crack, pero uno se va arrimando de a poquito. Hay que intentar sacársela un poco, pero él le pega de cualquier lado y la cuelga en un ángulo”.

El defensa estuvo en las primeras convocatorias de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya y desea volver: “El sueño siempre está… siempre hay que soñar. Mirá, soñaba que quería estar en Peñarol y hoy estoy; soñé que quería estar en la selección y estuve. Trabajando y estando al nivel, se puede dar”.

Por último, evitó hablar de Defensor Sporting, que quedó molesto con el futbolista: “Venía pensando muchas cosas para decir, pero prefiero callarme y hablar solo de Peñarol. Hay muchas cosas que me dejan mal parado a mí, pero en la interna se sabe que es distinto”.

