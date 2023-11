Peñarol: “Nunca en mi vida vi festejos por empatar un clásico”, dijo Evaristo González

Fútbol uruguayo

Evaristo González, exsecretario general de Peñarol y candidato a la presidencia para las elecciones del próximo sábado, dijo no estar de acuerdo con los festejos por haber empatado el clásico frente a Nacional en el Gran Parque Central. “Se logró sacar un empate de esta situación”, dijo en El Polideportivo de Canal 12.

“Entiendo que de atrás, dos veces y jugando horrible, porque hay que ser honestos. El primer tiempo de Peñarol fue realmente malo. Poder empatarlo te da un alivio. No perdiste el clásico. Tengo 57 años y nunca en mi vida vi festejos por empatar un clásico, a no ser que ganes un campeonato”, reflexionó.

“Está bien en la privada, en el vestuario, ¿pero hacerlo subir en las redes? Esto evidentemente tiene que ser una orden del presidente. No sé cuál es la idea del mensaje, pero no me identifico en lo más mínimo. ¿Festejar empates con Nacional? Si estaremos mal. Es evidente que venimos mal”, agregó.

“Los últimos dos partidos eran definitorios. Perdimos bien con el que nos seguía y ahora con Nacional. Empatar en el último minuto te da una alegría y grité el gol como loco, pero no festejo el empate”, señaló González, quien se preguntó: “ ¿Qué voy a aprender de todo lo que estoy haciendo mal si festejo esto como si hubiésemos ganado la copa?”.

“¿Qué enseñanza está quedando de esto? Acabamos de perder la punta del Clausura y quedamos a cuatro puntos de Liverpool, que se nos puso a un punto en la Anual. Estamos poniendo en riesgo el Campeonato Uruguayo. Nos quedan seis partidos y no tenemos cuatro zagueros. Tenemos que encarar el próximo partido con chiquilines en la zaga”, añadió.

“Una vez más exponemos chiquilines que lo hicieron de buena forma. En un clásico los chiquilines tuvieron que terminar sacando la cara por Peñarol. No es la manera de proyectar a nuestros juveniles”, sostuvo, y agregó: “Quiero volverme loco festejando campeonatos”.

