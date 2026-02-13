Peñarol: “Nahuel Herrera va a valer 40 millones”, dijo Lasalvia, y habló de cuatro ofertas

Fútbol uruguayo

Edgardo Lasalvia, representante de Nahuel Herrera, fue entrevistado este viernes en el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes 810 AM y aseguró que son “varias” las “propuestas” del exterior por el zaguero de Peñarol.

El Chino afirmó que hay cuatro ofertas sobre la mesa por el defensor de 21 años, habló de dos de ellas y dijo cuál es la que más seduce en este momento: “La última que llegó es de Brasil, por un porcentaje menor. Hoy, para mí, es la mejor. Si bien estamos buscando ir a Europa, lo mejor es quedarse con más porcentaje, pensando negocialmente tanto para Peñarol como para el jugador. Estoy convencido de que él la va a romper en Brasil”.

“Ayer apareció una cuarta propuesta, de la MLS. No es el mercado que buscamos, pero, cuando sea formal, es una oferta a evaluar. El equipo es muy grande, se le puede poner una cláusula de salida no mucho mayor al dinero que invertirían, y Peñarol se quedaría con un porcentaje muy importante”, contó, por otro lado. De concretarse la venta, la intención es que el futbolista se quede hasta junio en la institución.

“Nahuel lleva recién un campeonato jugado en Primera División. Son pocos los equipos que pueden poner los 10 millones que quiere Peñarol para un jugador que lleva un campeonato jugado y todavía no se puso la camiseta de Uruguay”, contextualizó.

Y fue contundente sobre el valor de Herrera: “Para mí vale y va valer mucho más [que 10 millones]; por eso, veo con buenos ojos vender un 60% o 70% y hacer que la segunda venta del jugador sea las más importante en la historia del fútbol uruguayo. Va a valer 30 o 40 millones de dólares”.

Por otra parte, Lasalvia fue consultado acerca del estado sanitario del zaguero y dijo que “tiene una contusión, que no llega a ser desgarro, en el cuádriceps”.

“Le pasó porque él siempre quiere estar. Se apuró para volver de su lesión. Capaz tenía para una semanita más. No lo digo como médico, sino por lo que hablo con él. Sus ganas y ansiedad por estar, hicieron que se resienta; por eso salió en su último partido, pero no es nada grave”, agregó.

Además, afirmó que Herrera “hoy tiene una ecografía”: “Si sale todo bien, clínicamente estará pronto para el domingo. Igual no creo que lo pongan; sería un poco apresurado porque le faltó entrenamiento”, concluyó.