Peñarol: “El clásico es muy importante y hay que ganarlo sí o sí”, afirmó Byron Castillo

Byron Castillo, una de las grandes incorporaciones de Peñarol para la temporada 2024, hizo su debut este domingo por la noche en el amistoso frente a Newell’s Old Boys de Rosario en el Estadio Luis Franzini. Este lunes, dos días antes del clásico contra Nacional, compareció en conferencia de prensa y aseguró: “Me sentí muy bien”.

“Fue nuestra primera presentación y nos costó mucho el ataque, lo que es finalizar”, analizó sobre la derrota 1-0 ante la Lepra, y añadió sobre lo que se viene: “El clásico [próximo miércoles a las 21:45] es un partido muy importante y hay que ganarlo sí o sí. En Peñarol no hay partidos amistosos”.

Y aseguró: “El hincha me ha apoyado mucho desde el club. Me han hablado de que es lo más grande que hay en Uruguay. Yo vengo a sudar la camisa, a dejar todo y ganar todos los torneos”. “En otros clubes he jugado de volante y, si el profesor me da esa oportunidad, no voy a decirle que no. Ahí voy a estar”, dijo el lateral derecho sobre su posición.

“Cuando me enteré, al primero que llamé fue a David Terans. Me dijo: ‘No la pensés, andá que es un club lindo y su gente también’. Siempre hablo con él, me ayudó mucho”, contó el ecuatoriano, y agregó sobre su excompañero y exjugador de Peñarol: “Si tiene que venir, vendrá, pero no hablamos de eso”.

Con respecto a la posible llegada de su compatriota Romario Ibarra, señaló: “Si se da su llegada, sería muy bueno. Lo conozco”. “Significa mucho estar acá. Me han hablado muy bien de la liga uruguaya, es un fútbol intenso, muy intenso, en el que hay que correr”, comentó, y cerró: “Estuve mucho tiempo en Barcelona con Guillermo Almada y me ayudó en la intensidad, que es muy importante hoy en el fútbol, la marca. Me ha ayudado mucho”.

