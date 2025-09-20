Peirano destacó “la rebeldía de Nacional”, la entrega del Diente, y avisó: “Todavía falta”

Fútbol uruguayo

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, mostró su conformidad en el triunfo 3-1 ante Liverpool y señaló el valor de un partido donde el equipo mostró su “rebeldía” para quedarse con tres puntos claves pensando en la Anual y acercarse en el Clausura.

“Fue un partido importante por la forma que transcurrió el mismo”, comenzó diciendo Peirano en conferencia de prensa y mencionó: “Dimos vuelta un resultado y eso es muy bueno, hay que seguir en este camino, nos da ánimo, nos tira para adelante. Así que hay que seguir construyendo el próximo partido desde el trabajo, lo mismo que hicimos en el anterior. Todavía falta”.

Sobre el equipo que arrancó jugando, con una zona media con Oliva, Lucas Rodríguez y Boggio, señaló: “En la necesidad que teníamos, debíamos resolver las situaciones que se iban a presentar ante un rival con dinámica y juego de rotación. Era importante tener jugadores que no queden fuera de esos espacios y salió bien”.

“Pasamos por algún momento del partido que nos costó achicar los espacios, pero después tanto la presión como ir a buscar el área continuamente, se dio bien”, expresó, para apuntar a lo anímico: “Siempre hay que luchar y buscar los partidos. Si se pone favorable no existe la seguridad que termine de esa manera y por el contrario, hay que mantener el equilibrio, pero con empuje”.

“El grupo lo hizo muy bien, los que entraron también”, dijo con satisfacción para comunicar: “Asumieron con mucha hombría la rebeldía necesaria dentro de la cancha en un partido donde el contexto no era favorable en estos últimos dos partidos. Doblegaron el esfuerzo, se juntaron en la cancha, insistieron, se apoyaron, empujaron y eso es clave”.

“Los puntos cada vez aprietan más y me gusto mucho esa entereza y personalidad para empujar, doblegar y hacer tres goles a un equipo que viene muy bien en la tabla”, señaló.

Diente y Nico

Peirano, al señalar la presencia de Nicolás López desde el arranque a pesar de una torcedura de tobillo que lo tuvo a maltraer, señaló que fue mérito: “De los que trabajan en Los Céspedes en la parte de sanidad y recuperación, además el jugador que pone de su parte para estar”.

Argumentó que el Diente: “Nunca dejó de entrenar, lo fuimos llevando de a poco, le diferenciamos un poco los trabajos. El viernes trabajo normal, y hoy [sábado] hizo un buen partido y con gol. Sobre el final estaba un poco molesto y pusimos a Gonzalo Carneiro”.

También llenó de elogios a Nicolás Lodeiro: “Es un jugador con mucha experiencia, que interpreta muy bien lo que sucede en el partido. Es muy versátil, con recorrido, que sostiene y en estos dos últimos partidos cuando las cosas no salían como queríamos, tomó siempre la pelota. Si está impreciso o no, insiste, eso es lo que mas me gusta. Es muy hincha, quiere demostrar y entrena todos los días como juega los fines de semana; es un referente y estamos muy contentos con su aporte”.

Y el DT terminó hablando de las críticas recibidas y los últimos triunfos que impulsan al equipo: “Es normal que se expresen de esa manera. Tenemos un día a día muy bueno en Los Céspedes, nos apoyamos entre los jugadores y cuerpo técnico para que a Nacional le vaya bien”.

“Asumimos el equipo donde estamos, es natural, hay que mostrar trabajo y mejorando los futbolistas que es lo que mas nos compete”, contó, para luego cerrar: “Contento con los futbolistas, el rendimiento, como sienten los partidos, esa vergüenza que tienen para ayudarse para ganar, desde lo táctico, lo individual, más allá de tener una idea en común. Están muy unidos y hay que seguir, trabajar, construir buenos entrenamientos”.

