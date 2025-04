Pedro Bordaberry explicó su alejamiento como asesor externo de Montevideo City Torque

Fútbol uruguayo

Pedro Bordaberry ya no se desempeña como asesor externo de City Torque, cargo que asumió en 2020 y que dejó en marzo de este año. Su vuelta a la política lo alejó del fútbol, según confirmó al programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Claramente soy senador ahora y me parece que, para hacer las cosas bien en el senado, tengo que ocuparme de eso”, aclaró el líder de la Lista 10 del Partido Colorado, quien asumió su banca en febrero pasado para volver a ser legislador después de cinco años.

“El fútbol es un ambiente donde tenés que estar todo el día, porque es complicado. Tenés que controlar mucho lo que pasa. Me pareció oportuno no seguir, porque, si no puedo controlar lo que pasa, después te la jopean”, reconoció.

Descartó que la decisión de dar un paso al costado haya tenido que ver con un cambio en la posición política del club respecto a los derechos de televisión. Si bien de hecho siempre estuvo muy afín a la conducción de Ignacio Alonso, se dice “equidistante” entre el Comité Ejecutivo actual y los clubes que defienden los intereses de Tenfield.

“En la última reunión que tuve con el presidente de directorio, que se reúne cada seis o siete meses, el club ratificó la posición de obtener la mayor cantidad de recursos posibles de la televisión, y seguir con la equidistancia que pusimos nosotros: ni estar del lado de la empresa ni del lado de los que defienden a ultranza a la AUF”, explicó.

“Estábamos del lado de obtener los mayores recursos”, aclaró Bordaberry, quien volvió a mostrarse crítico con Tenfield porque “si una empresa vende 50 millones de dólares y paga 15 al fútbol, les falta mucha plata a los clubes”. No obstante, puntualizó que por la posición política de los ciudadanos “hay que preguntarles a los que quedaron ahora en el City”.

