Paysandú logró el primer ascenso de la Divisional C a la Segunda División Profesional

Paysandú FC se coronó campeón de la Tabla Anual de la Divisional C, por lo que aseguró el primero de los ascensos para la Segunda División Profesional, al vencer a Frontera de Rivera Renegades 2-1 en el estadio Artigas de la capital sanducera este domingo.

El equipo dirigido por Ramón Silvera llegaba a la sexta y penúltima fecha del grupo B con una renta de cinco puntos en la Anual sobre Bella Vista, que cayó con Cooper. Más allá de ese resultado en el Obdulio Varela, sabía Paysandú que ganando aseguraba el objetivo.

El primer tiempo finalizó 0-0 y en el arranque del segundo hubo ráfaga de goles del campeón del Apertura. Ezequiel Amaro abrió el tanteador a los 52’ y el experimentado Maximiliano Cantera aumentó dos minutos después para encaminar el festejo. Ezequiel Umpiérrez redujo la diferencia a los 64’ para el elenco riverense, pero no alcanzó.

A una fecha del final, el conjunto sanducero lidera su grupo con tres puntos más que Terremoto y si suma frente al colista Platense ganará su grupo y clasificará a la final del Clausura frente al mejor del grupo A. En este momento Cooper lidera esa serie con 10 puntos, pero Huracán y Villa Teresa tienen nueve y jugarán hoy a las 20:30 en el Palermo.

El segundo ascenso será para el segundo de la Tabla Anual en caso de que Paysandú FC gane también el Clausura. De haber otro campeón, jugará una final a partido único contra el segundo de la Anual por ese cupo.

