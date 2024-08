Paulo Pezzolano se emocionó hasta las lágrimas recordando a Juan Izquierdo en conferencia

Fútbol Internacional

El entrenador uruguayo del Valladolid y con pasado en Liverpool, Paulo Pezzolano, se emocionó hasta las lágrimas recordando a Juan Izquierdo en la conferencia de prensa post empagte 0-0 con Leganés por LaLiga ibérica.,

“Hoy para mi es un día duro y quiero hablar sobre el dolor que estamos teniendo en el fútbol uruguayo, mundial, con el fallecimiento de Juan Izquierdo, jugador de 27 años", comenzó diciendo al abrir la rueda de prensa.

“Hoy cuando me levante me enteré cuando me levante y fue algo muy triste”, dijo el Papa y amplió: “A veces vemos las cosas mínimos de la vida y nos enojamos, la pasamos mal, y estas son las cosas más importantes de la vida”.

“Quiero mandar un abrazo fuerte Nelson y Sandra, a sus padres, a Selena esposa, su hermana Sofía, y sus hijos Lucero, de dos años y medio, Juan Felipe, de ocho días, que tenemos la suerte que ellos aún no lo entienden”, expresó

“Mandar una fuerza tremenda. Venía sufriendo mucho en estos días por él y se dio este final. Mandarle mucha fuerza a su familia, amigos, compañeros, a todos”, cerró.

