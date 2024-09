Paulo Pezzolano pidió disculpas tras la caída por goleada ante Barcelona: “Fue lamentable”

Fútbol Internacional

El entrenador uruguayo del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, pidió disculpas “a la afición y la ciudad”, luego de caer derrotado 7-0 con Barcelona por la tercera fecha de LaLiga española.

Pezzolano, en conferencia de prensa, comenzó diciendo: “Como entrenador queiro pedirle disculpas a la afición y a la ciudad, esto no se lo merecen, es una ciudad muy grande y una afición importante para tener una derrota así".

“Sinceramente no se compitió, fue lamentable, no hay otra palabra. No hay excusas, pusimos a los mejores que teníamos en cancha y no pudimos competir”, dijo sobre el partido que se decantó en favor de los culé con un triplete de Raphinha, más tantos convertidos por Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo y Ferrán Torres.

“Hay muchos detalles, es un plantel corto que vamos a sufrir. Jugamos tres partidos seguidos emocionalmente muy fuertes, fuimos al Bernabeu (0-3 contra Real Madrid) con un desgaste tremendo, después el rival directo en casa (0-0 ante Leganés), que sabíamos que teníamos que ganar, no se pudo, y generó otro desgaste gigante”.

“Ayer [viernes] tuvimos un viaje larguísimo de 7 horas, a 48 horas del partido, llegamos muy cansados, con calor y lo sufrimos ante otro gigante", expresó.

“Adentro del vestuario lo voy a cobrar, como me voy a cobrar yo mismo, como todos. El jugador quiérase o no dio todo lo que tenía, podía haberlo hecho mejor, sí, hasta tácticamente también, pero que esto no nos borre los tres partidos anteriores, que es la realidad de Real Valladolid”, cerró diciendo.

