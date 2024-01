Pato Aguilera analizó el clásico y lamentó que “de vuelta fueron más hinchas de Nacional”

Fútbol uruguayo

Carlos Aguilera fue el invitado del espacio de YouTube Aurinegro World después de la derrota clásica de Peñarol por 2-0. “Estamos muy lejos de Nacional. Nacional nos ganó bien en todo, y eso es lo que más me calienta. Ahora soy cada vez más hincha de Peñarol y me siento orgulloso de haber vestido su camiseta”, sostuvo el Pato.

“Tenemos que mejorar mucho”, agregó el exdelantero aurinegro, y afirmó que “la gente necesita que vengan jugadores que estén prontos”. En ese sentido, se mostró sorprendido por el nivel de Gastón Ramírez “aunque no tiene la velocidad” de antaño, y le da “lástima, en el buen sentido, que Maxi Silvera juega muy solo”, porque él “jugaría con dos nueves”.

“Pensé que este clásico lo íbamos a jugar como el segundo tiempo, y fueron 10 minutos nomás. Después, nos ganaron en todo. Y eso es lo que más me calienta”, comentó, y agregó: “Al que vi más perdido de todos fue a Diego Aguirre. Uno lo conoce hace años por intermedio del Tito [Gonçalves], que es un hermano de la vida, y cuando le vi la cara me di cuenta de que estábamos en problemas”.

“Me caliento más ahora, que no juego, que cuando jugaba. Adentro de la cancha sabía que podía resolver, podía hacer algo. Afuera te da impotencia”, dijo el Pato, quien apuntando a la superioridad tricolor en personalidad lamentó que “Mauricio Pereyra, que fue el mejor de la cancha, hizo tres faltas seguidas y nadie le dijo nada, y eso antes pasaba en Peñarol”.

“Hoy me hubiese gustado entrar a la cancha aunque sea a que me sacaran una roja”, añadió Aguilera. “Cuando Carneiro pegó el cabezazo con Olivera, se levantó y se fue para otro lado. Uno no está creando violencia, pero yo tengo la camiseta de Peñarol y ellos la de Nacional. Tocan a uno y tocan a todos. Cuando le tocaron un jugador a Nacional, iban todos. Mejía cruzó toda la cancha. Estuvo notable. Cruzó toda la cancha y no pasó nada”, expresó.

Tras el análisis futbolístico y de reclamar la presencia de Washington Aguerre entre los titulares “porque tiene una personalidad que es la que tienen que tener los arqueros de verdad para atajar en Peñarol”, reconoció otra cosa que le molestó: “Hoy me duele de vuelta decirlo. Hoy fueron más hinchas de Nacional que de Peñarol de vuelta. Eso te duele. Al hincha de Peñarol hay que recuperarlo”.

