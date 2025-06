Parque del Plata tras el 20-0 en contra ante Bella Vista: “Hablar desde afuera es fácil”

Fútbol uruguayo

Parque del Plata sufrió este sábado la mayor goleada en la historia del fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol, al caer 20-0 frente a Bella Vista en el estadio José Nasazzi por la quinta fecha del torneo Apertura de la Primera División Amateur (tercera categoría).

Tras el hecho, el equipo de Canelones, que está último sin puntos en el campeonato, publicó un comunicado en sus redes, a través del que hizo autocrítica, pidió “respeto” y que quienes critican “se informen”, y además contextualizó sobre la sociedad anónima deportiva (SAD) que no se hizo responsable de la institución.

“Desde el Club Deportivo Parque del Plata queremos ser claros: no estamos conformes con la temporada que estamos haciendo. Los resultados no acompañan, y somos los primeros en reconocer que el rendimiento ha estado lejos de lo esperado. No nos sentimos orgullosos de esta realidad y lamentamos profundamente este momento”, comenzó escribiendo la institución verde en su carta difundida.

Por otro lado, el club pidió “respeto hacia la institución” y “jugadores”, “quienes, a pesar de todas las dificultades y resultados, siguen poniéndose la camiseta partido a partido, defendiendo los colores con dignidad”.

El elenco del balneario aseguró que sus futbolistas “no merecen ser blanco de ataques”, ya que “han demostrado lealtad y valentía al no abandonar el barco cuando era más fácil hacerlo”.

“Es importante también que se entienda el contexto: el club dependía de una sociedad anónima deportiva que, hasta el día de hoy, no se ha hecho responsable de sus compromisos. Ante esta situación, tuvimos que reorganizarnos de urgencia y hacer todo lo posible para poder competir. Sabemos que no es la forma ideal, pero hicimos lo que estuvo a nuestro alcance”, expuso el club.

“A quienes critican, les pedimos que antes de opinar se informen, que entiendan la situación y lo que realmente está pasando dentro de la institución. Hablar desde afuera es fácil; sostenerse desde adentro en medio de las dificultades, no lo es”, continúa el comunicado.

“Este club ha enfrentado momentos muy malos, y aun así sigue de pie, sin la ayuda de nadie y gracias al esfuerzo de muchos que no se ven en las redes ni en los resultados”, agregó la institución, y cerró agradeciendo “de corazón” a quienes “incluso en la adversidad siguen apoyando”.

Fue la quinta goleada en el campeonato sufrida por Parque del Plata, que ya había sido aplastado 12-0 por Durazno, 9-0 frente a Bella Italia, 8-0 ante Huracán Buceo, 5-0 frente a Potencia, realidad que lo ubica último y con un saldo de -54 en apenas cinco fechas.

