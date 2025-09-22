Paraguay: Jorge Bava tiene negociaciones avanzadas para convertirse en DT de Cerro Porteño

Fútbol Internacional

Jorge Bava tiene negociaciones avanzadas con Cerro Porteño para convertirse en el nuevo director técnico del equipo paraguayo como sucesor de Diego Martínez, quien fue cesado el pasado jueves luego del empate ante Atlético Tembetary.

Según informaron medios de Paraguay, el entrenador uruguayo tiene cláusula de salida en Independiente Santa Fe (su club actual) y ya le trasladó a la directiva del elenco colombiano su deseo de hacer uso de ella para dirigir al Ciclón.

De confirmarse su llegada al fútbol paraguayo, Bava, de 44 años, firmaría contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 en Cerro Porteño y asumiría junto a Ignacio Turren y Bruno Piano como ayudantes y Mauricio Ferraro de preparador físico. Debutaría el sábado ante Sportivo Luqueño a las 16:30 horas.

Si bien Pedro Alcides Sarabia era el principal candidato a convertirse en el nuevo DT del conjunto granate, las negociaciones entre las partes se enfriaron luego de una reunión entre el entrenador y Gabriel Wainer (actual gerente deportivo de la institución).

