Panathinaikos, de Alonso, en conversaciones avanzadas con Manchester United por Pellistri

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Manchester United derrotó 1-0 a Fulham en Old Trafford este viernes por la tarde en el marco de la primera fecha de la Premier League inglesa, partido en el que el uruguayo Facundo Pellistri no solo no vio acción, sino que además no fue convocado, lo que lo llevaría a declinarse por una nueva salida.

El extremo de la selección uruguaya comenzó la temporada 2024/2025 jugando la última media hora como lateral derecho en la final de la Community Shield ante Manchester City, que terminó coronándose campeón 7-6 por penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos. Sin embargo, Erik ten Hag, entrenador de los Diablos Rojos, no lo tuvo en cuenta para el siguiente encuentro.

Teniendo en cuenta el contexto, Diego Alonso, quien convocó por primera vez al futbolista de 22 años a la selección mayor en 2022, habría solicitado su contratación a los dirigentes de Panathinaikos de Grecia, que, según informó el periodista Fabrizio Romano, ya inició negociaciones con Manchester United y tiene conversaciones avanzadas para hacerse de los servicios del charrúa.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy