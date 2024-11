Palma le respondió a Balbi, “presidente por accidente”, y sacó varios trapitos al sol

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

José Luis Palma, presidente de Liverpool, respondió a los dichos de su par de Nacional, Alejandro Balbi, quien lo tildó de “todólogo” y aseguró que “tiene un complejo de inferioridad” con los tricolores, luego del comunicado que los negriazules emitieron sobre un préstamo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a los tricolores.

“En lugar de rebatir mi postura, se la agarró con mi persona. Pero no desmintió en ningún momento, porque no hay cómo, que Nacional tuvo un tratamiento distinto. Tuvimos la precaución de poner hasta la fecha en la que se generó ese préstamo”, comentó el máximo dirigente negriazul al programa Minuto 1 de radio Carve deportiva.

Palma aseguró que la explicación de Balbi sobre el préstamo “no es cierta”, y fundamenta su postura en “información que era reservada y que ahora está a disposición” de los clubes que denunciaron a la AUF ante Fiscalía por ilícitos económicos.

Las referencias personales y sus respuestas

“Balbi entró en una serie de afirmaciones que dan motivo a mi respuesta. Habla de un presidente autoritario y le llama ‘Palma Fútbol Club’ al histórico Liverpool. Pero Palma fue electo 12 veces consecutivas por su masa social. ¿Qué más legítimo que eso? Yo soy presidente por elección, él por casualidad, por accidente. Si no hubiera fallecido, lamentablemente, el gran dirigente José Fuentes, él no sería presidente de Nacional”, dijo en el arranque de una entrevista que duró casi 50 minutos.

Sobre el “complejo de inferioridad” respecto a los albos que mencionó Balbi, Palma fue claro: “¿Qué complejo de inferioridad vamos a tener? Si Liverpool, que viene a ser el cerro de Montevideo, compite con el Everest, el pico más alto de la tierra, con un plantel de debutantes y un pibe de 16 años, y ganamos de la forma en que ganamos”, dijo en referencia a la final de la Supercopa Uruguaya de 2020 y al 4-0 en el Gran Parque Central en marzo de 2021.

Ayudas a Nacional que no pensaba divulgar

Además, recordó que Liverpool ha sido “un club amigo y solidario” con Nacional, al que “ha ayudado mucho”, e hizo referencia a “cosas que no pensaba hacer públicas” pero son “hechos de la realidad”, por los que asegura que “Liverpool ha sido generoso con Nacional”.

“Nacional es un muy buen pagador, pero Liverpool tiene aún para cobrar algo más de un millón y medio de dólares por la venta del primer 10% de Ignacio Ramírez, y después otro 40% por la segunda etapa. Eso se hizo en cuotas que Nacional viene cumpliendo religiosamente. Pero eso habla de la generosidad”, expresó.

“Nacional terminó comprando el 50% de Ramírez en algo así como 1.500.000 dólares. Al principio de la temporada, los representantes del jugador trajeron una oferta importante, alrededor de 4.000.000 de dólares, y Nacional participó positivamente en la negociación, aunque puso condiciones. Liverpool las aceptó, porque si no, no salía la transferencia”, dijo.

“La condición de Nacional era que su 50% debía cobrarse contado. El resto lo financió Liverpool, que todavía no cobró una sola cuota de lo que nos debe Newell’s, que se atrasó en todas las cuotas. Nacional cobró, y eso es un gesto de Liverpool, porque si no, no salía el pase. Liverpool resignó para no trancar la operación”, explicó.

El pase de Joaquín Sosa y la “jugada de Balbi” con Mateo Antoni: “una mezquindad”

“Joaquín Sosa vino a Liverpool en 2022 [cedido por Nacional] con un acuerdo de préstamo por toda la temporada, pero tenía una fecha límite de salida. Una vez terminado el Intermedio, Nacional podía pedir su reintegro. Después de que pasó la fecha de salida, llegó una oferta del Bologna y Liverpool no tenía ninguna obligación de devolverlo hasta el 1º de enero de 2023, pero Nacional facturó muy bien gracias a ese gesto de Liverpool”, señaló.

Además, contó que con José Fuentes, el difunto expresidente de Nacional, acordó el préstamo de Mateo Antoni por la temporada 2023, y que Liverpool tendría “el 25% de los derechos económicos de los dos períodos de pases siguientes”. “Se valorizó en Liverpool, fue titular, campeón y elegido el mejor zaguero izquierdo del fútbol uruguayo en 2023”, recordó.

“Hoy estamos en presencia de una jugada, bajo la presidencia de Balbi, que ya está negociado para Argentinos Juniors. Pero la transferencia se va a hacer en enero para no pagar el 25% que se comprometió con Liverpool. Sin duda que el señor José Fuentes no se hubiera prestado para esto. ¿Serán 300.000 o 500.000? ¿La grandeza de Nacional da paso para estas mezquindades? Es un jugador que no está jugando. ¿Para qué lo quieren ahora? No hay otra explicación. Está cerrado y va a Argentinos Juniors en enero. Es una afirmación que hago”, manifestó.

“Liverpool tiene un ejercicio que va a arrojar alrededor de 28 millones de dólares de superávit, y Nacional tiene un pasivo, entre corriente y no corriente, de cerca de 40 millones. Entonces, que no me busquen”, añadió Palma, y aclaró que Liverpool tiene “una excelente relación con Nacional”. “Yo nunca ataqué a Balbi. No tiré la primera piedra. Yo dije que Nacional tuvo un tratamiento preferencial porque lo gestionó la AUF”, manifestó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy