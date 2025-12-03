Fútbol uruguayo

Palma cotizó a Kevin Amaro y se refirió al futuro de Nicolás Vallejo, Joaquín Papa y más

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Liverpool confirmó que está transitando la fase inicial de negociaciones con River Plate de Argentina por el pase del lateral o extremo de selección uruguaya, Kevin Amaro, en una operación que el club entiende que puede avanzar pese a las “distancias iniciales” habituales en este tipo de procesos.

“Estamos en una etapa inicial, es el primer encuentro personal con las autoridades de River Plate y lo único que puedo decir es que las negociaciones continúan, como pasa siempre en estos casos que al comienzo hay distancias aparentemente insalvables, pero con buena voluntad y cediendo de ambas partes tengo la esperanza de que se llegue a concretar la transferencia”, señaló el presidente negriazul, José Luis Palma en conferencia de prensa.

El precio de salida por el jugador está definido: 10 millones de dólares por el 70% de la ficha, cifra que es la misma tanto para River como para otros interesados. “No voy a mencionar a los clubes, pero son equipos importantes de América y de Estados Unidos”, añadieron.

Papa, Vallejo y la Joya

El club también actualizó la situación de varios futbolistas y su entrenador, que fueron determinantes esta temporada y eso generó interés.

Sobre el extremo argentino Nicolás Vallejo, Palma informó que ejecutarán la opción de compra ya pactada, lo que asegura que Liverpool obtendrá el 70% de los derechos económicos. Sin embargo, la institución pretende ir por más.

“Tenemos derecho al 70%, pero pretendemos una negociación por el 100%. Independiente de Argentina, club de origen, no está obligado. Lo que ya está pactado es un precio y el porcentaje: ellos preservan el 30%, pero los derechos federativos quedan con nosotros”, aclaró.

Sobre el interés de Peñarol por el futbolista, el titular negriazul comentó: “No me consta. Lo único que puedo informar es que caballerosamente se comunicó conmigo Flavio Perchman [vicepresidente de Nacional] a ver cuál iba a ser nuestra posición con el futbolista”.

“Transmití que íbamos a utilizar la opción de compra y me expresó que entonces no había nada más que hablar”, señaló sobre el tema.

En cuanto al entrenador Joaquín Papa adelantó que “seguramente no continúe” en el club y al ser consultado por Camilo Speranza como posible sustituto, fue concluyente: “Si lo es, porque se adecua perfectamente a nuestra política deportiva”.

Por otra parte, Liverpool trabaja para asegurar la continuidad de Abel Hernández, pieza clave de la última temporada. “Se está conversando con su representante, Pablo Bentancur, y ya hemos tenido un encuentro. Puedo alentar la esperanza de que va a tener una temporada más en Liverpool”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy