Padre de Lamine Yamal criticó ganador de Balón de Oro: “Daño moral” y “pasó algo muy raro”

FútbolUy.
Mounir Nasraou, padre de Lamine Yamal, cuestionó la entrega del Balón de Oro al francés Ousmane Dembélé, quien superó al joven español del Barcelona.
“Creo que esto es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor del mundo, con mucha diferencia”, dijo.
“No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. No hay rivales”, señaló en El Chiringuito tras la gala, y aseguró: “Aquí ha pasado algo muy raro”. “El año que viene, el Balón de Oro será español”, añadió.
También se viralizó un video de Nasraou cantando por su hijo en el momento en que Ronaldinho estaba a punto de anunciar el ganador del trofeo al mejor jugador del año: “Yamal, para bien o para mal”.
