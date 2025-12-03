Pablo Bentancur y el futuro de Abel Hernández: “¿De dónde recibió ofertas por la Joya?”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El representante Pablo Bentancur se refirió al futuro de Abel Hernández y mencionó cuál fue el pedido que le realizo el delantero para su futuro.

“Con Abel, para mi que tengo 30 años de experiencia en esto, no habrá ningún problema que se le consiga un buen equipo y quizás en un mercado un poquito más exigente que el de Perú”, dijo respondiendo sobre la Joya en el programa incaico Exitosa Noticias.

“El no quiere viajar a algún país exótico porque yo lo saqué con 17 años de Uruguay y lo devolví casi con 30. Estuvo mucho en el exterior y me pidió algo cerca y eso es en Sudamérica”, aseveró.

“No voy a nombrar clubes por un tema de respeto, pero hay ofertas de Paraguay, Brasil y Argentina. No habrá problema para que tenga club”, dijo sin mencionar en ningún momento a Peñarol o Uruguay.

Sobre una posibilidad de ser contratado por Universitario de Perú, fue contundente: “No quiero pecar de soberbio y voy a ser bien puntual. Nacional acaba de salir campeón y mi empresa representa a cinco futbolistas de ese plantel. A cinco. Abel Hernández si llega a Perú será por mi gestión, porque lo convencí, que ahí va a alargar su carrera, algo que dicen y demuestran las estadísticas y los hechos, con casos como los de Cauteruccio”.

“Es muy difícil hacer 26 goles en una temporada, más en Uruguay donde sabemos que los defensas son recios y pegan. Lo hizo en un equipo chico [Liverpool] y además siendo el mejor jugador del campeonato por lo que están diciendo”, cerró.

????#ExitosaDeportes?? | En conversación con Exitosa, el representante de Abel Hernández, Pablo Betancourt, deslizó que el futbolista uruguayo ha solicitado llegar a un club de Sudamérica. Se especula que el jugador pueda ser el próximo fichaje de Universitario para 2026.



??… pic.twitter.com/ePlBTmgjYC — Exitosa Noticias (@exitosape) December 3, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy