Otro uruguayo a la MLS: Defensor Sporting vendió a Joaquín Valiente al FC Dallas

FC Dallas, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, anunció este viernes la contratación de Joaquín Valiente, volante de Defensor Sporting que viene de jugar en 2025 en Barcelona de Guayaquil.
La transferencia del mediocampista de 24 años se cerró en algo más de un millón de dólares, de los cuales al Violeta le quedan US$ 500.000. Firmó contra hasta mediados de 2028, con opción a años temporadas más.
El oriundo de Colonia Valdense debutó en Defensor en 2021, en la Segunda División Profesional, y se marcó a fines de 2024 con tres Copas AUF Uruguay en su palmarés.
Fue cedido al ecuatoriano Barcelona, en el que el año pasado disputó 48 partidos, con cinco goles anotados y seis asistencias entregadas.
Será el tercer uruguayo que vista la camiseta de Dallas tras Washington Rodríguez en 1996 (en ese momento llamado Dallas Burn) y el también ex Defensor Sporting David Texeira entre 2014 y 2016.
