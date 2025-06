Osvaldo Giménez: el sueño de ser presidente de Peñarol y los 45 millones del fútbol local

Fútbol uruguayo

Osvaldo Giménez, asesor de gestión de Tenfield, dialogó durante más de una hora y media con el programa El polideportivo de Teledoce y se refirió a las negociaciones de la empresa para la que trabaja con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para la renovación de los los derechos de televisión, algo que deben hacer por contrato pero que no llegaría a buen puerto.

La AUF apunta a dejar expirar el vínculo y llegar a una licitación, dado que, según estudios de mercado que ha realizado, podría cobrar más de 40 millones de dólares por año contra los 19 que percibe actualmente. “Veo que manejan números que están totalmente fuera de la realidad, pero no solo de Uruguay. Están fuera de la realidad de Latinoamérica”, dijo Giménez.

“Paraguay tiene 6.500.000 habitantes y pagan 24 millones”, afirmó, y si bien aseguró que la propuesta de Tenfield a la AUF “va a ser mejor” que los 19 millones actuales, dijo que no cree que se llegue a 30 millones. “Para mí es imposible ese número”, sostuvo, y especuló con 25. “Si no viene nadie a buscar el producto”, añadió más tarde, aunque dijo ser “pesimista” respecto a la continuidad de Tenfield. “Yo creo que no vamos a seguir”, reconoció.

“Si hay un estudio que dice que se puede pagar 40 o 45 millones de dólares, que no consulten más con Tenfield; agotemos las negociaciones y vayan con la empresa. Y que la empresa se haga responsable y ponga el gancho”, señaló Giménez, quien insistió en la importancia de crear una liga profesional que negocie los derechos, como pasó en otros países como Ecuador, aunque de momento no ocurrirá en Uruguay.

Giménez cree que “estaría bueno” llegar a una licitación, aunque cree que podrían “pinchar la pelota”. Tenfield, “a través de [Francisco] Casal, ha inflacionado todo el mercado en Sudamérica” desde que en 2015 impulsó una liga sudamericana de clubes que reclamó mayores ingresos a la Conmebol por concepto de premios en tus torneos, algo que luego pasó.

Giménez recordó que “los clubes tienen una deuda importante” con Tenfield, que “nunca dejó de auxiliar”, y la cifró en el entorno de los 27 millones de dólares. Asimismo, dijo que “si ponen un número que no se pueda pagar, Tenfield no se presenta”, ni siquiera con el derecho de igualación.

Por último, le preguntaron si piensa postularse a la presidencia de Peñarol. “Estoy manejando la posibilidad. A veces me despierto de madrugada y estoy trompeando a Ruglio, sacándolo. Tengo sponsors metidos”, dijo, y aseguró que Francisco Casal “es la sellada” para ese cargo y “lo tiene que decidir él”.

