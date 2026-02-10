Fútbol uruguayo

Ostojich y el clásico de al Supercopa: expulsión, roces y el debut de Silvera ante Peñarol

El árbitro del clásico final de la Supercopa Uruguaya, Esteban Ostojich, habló de algunos pormenores de un duelo exigente que tuvo el aditivo de la presencia de Maximiliano Silvera, jugador de Nacional, enfrentando por primera vez a su ex, Peñarol, así como de otras polémicas.

Ostojich, entrevistado en el programa Esto es Fútbol (Carve Deportiva), comenzó diciendo que el duelo: “Lo viví súper contento desde la designación, lo preparamos, analizamos los jugadores nuevos que tiene cada equipo, los planteos, los bancos, todo. Fue un partido largo, de mucho desgaste físico y mental, que transitó con aciertos y errores como todo partido".

A la hora de ser consultado por la expulsión de Ignacio Suárez, fue claro al decir: “No habló de jugadas puntuales públicamente, lo hago en la interna y con los compañeros. L0o que sucedió en la cancha, queda en la cancha y quedó informado en el confidencial, que como dice la palabra, es confidencial”.

Y ahondó sobre algunas fricciones que se dieron: “Era una final y confrontaciones entre jugadores es normal que haya. El trabajo del equipo fue muy preventivo en ese sentido, tanto con el balón en juego, como detenido. Todos trabajaron muchísimo para evitar situaciones complejas. Hubo algún cara a cara, pero es normal de los partidos y más de un clásico, pero no pasaron a mayores”.

“Los jugadores fueron muy leales, actuando con pierna firme, con decisión, pero leales. No deja de ser un partido con esas características”, ahondó.

Por último, se refirió al debut de Maxi Silvera en Nacional ante Peñarol, su exequipo, tras los dichos previos de ambos lados y un ambiente que podía ser conflictivo.

“El ingreso de Maximiliano estuvo arriba de la mesa a la hora de planificar porque era una de las alternativas a tener en cuenta. Fue parte de esa prevención que aplicamos, estando la pelota en juego o no, trabajamos mucho para que no pase nada”, explicó.

“Los chicos a veces se hablan mucho pero no dejan de ser profesionales y colegas entre ellos. El árbitro debe estar atento e intentar que no suceda nada. A veces puede pasar alguna cosa, decirse algo de más, pero tratamos de estar atentos para que no suceda y todo transitó normalmente”, cerró.

