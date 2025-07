Ostojich, árbitro de la final clásica, habló del Peñarol-Nacional y analizó su rendimiento

Fútbol uruguayo

Este martes se confirmó la designación de Esteban Ostojich como árbitro para la final del torneo Intermedio que disputará el próximo domingo, a las 15:00 horas en el Estadio Centenario, Peñarol y Nacional.

El maragato, de 43 años, arbitrará su quinto clásico – cuarto de forma oficial – y aseguró que “todo árbitro trabaja para estar en las instancias decisivas”. “Por suerte este año tuve mucha continuidad en el torneo Apertura e Intermedio, siempre con las ansias de estar disponible”, añadió.

Estará acompañado por Agustín Berisso y Marcos Rosamen como asistentes, Diego Riveiro como cuarto y en el VAR estará Antonio García, secundado por Daniel Rodríguez (AVAR) y Santiago Fernández (AVAR 2).

Con respecto al equipo que tendrá, señaló: “Con todos los compañeros ya hemos trabajado durante el año y con Antonio, por suerte, hemos tenido mucho trabajo como el clásico y a nivel internacional”.

Buscarán “afinar algunos detalles de comunicación, mejorar algunos detalles en los que hemos fallado y minimizar los errores”, dijo en el programa Hora 25 de radio Oriental 770 AM.

“No me gusta decir en qué nivel está uno, pero sí soy muy analítico y autocrítico con mis labores. Trato de corregir fecha a fecha”, comentó, y agregó: “Estuve viendo Liverpool-Wanderers, el último partido que hice, y hubo algunos detalles de ubicación”.

“Preparo cada partido como una final. Hacer un clásico me llena de orgullo, pero para mí no deja de ser una final más. No me quita el sueño, pero lo vivo con la misma pasión que la primera designación clásica”, indicó sobre la importancia del partido.

“Uno debe imaginar diferentes escenarios. Soy muy estudio con lo que proponen los equipos, qué jugadores hay, características, para que nada me tome de sorpresa”, apuntó.

Consultado sobre el último partido en el que dirigió a un grande (Miramar-Nacional por el Apertura), cuando Gastón Ramírez lo acusó de decirles que “iban a perder”, aclaró: “Lo que se habla en la cancha, queda en la cancha. No diré nada al respecto”.

Los jueces entrenan martes y jueves en el complejo de la Mutual y luego tienen charlas con el Colegio de Árbitros y el entrenamiento personal de cada uno, pero para esta clase de partidos “la rutina de entrenamiento y cuidado es normal”.

Lo que sí cambia es que el sábado de tarde concentrarán hasta la hora del partido: “Es sumamente positivo el estar cerca, podemos hablar de muchos detalles del partido”.

Y cerró hablando del VAR: “A veces se demora un poco más por las alturas de las cámaras, porque hay que revisar la jugada previa o un fuera de juego. Es blanco o negro, hay que cortar con las jugadas grises”.

Sus antecedentes

El primer clásico que dirigió fue un amistoso en agosto de 2017, con triunfo de Nacional por 1-0 (gol de Sebastián Rodríguez) en el Estadio Centenario.

El 12 de mayo de 2019 debutó oficialmente en el 1-1 por el Apertura de ese año en el Campeón del Siglo (Cristian Rodríguez para Nacional y Guzmán Corujo para Peñarol, ambos en propia puerta).

El 4 de agosto de 2024 pitó la final del Intermedio, duelo que terminó 1-1 (Leonardo Fernández y Gonzalo Petit) en el tiempo reglamentario y ganó el tricolor en penales para festejar.

El 9 de febrero de 2025 arbitró el clásico por la segunda fecha del Apertura en el Gran Parque Central con empate 1-1 (Maximiliano Silvera y Jeremía Recoba).

De los cinco enfrentamientos que estuvieron bajo sus órdenes, Nacional ganó uno en cancha, otro en los penales y el resto fueron empates.

