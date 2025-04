Olivera y su abrazo con Aguirre tras Danubio-Peñarol: “No tengo por qué hacer un circo”

Fútbol uruguayo

Luego de la derrota de Danubio ante Peñarol 1-0 en Jardines, los hinchas franjeados manifestaron su malestar con el resultado, pero, además, expresaron sus molestias con una acción de Juan Manuel Olivera.

Al término del partido, el entrenador danubiano se saludó con Diego Aguirre y le deseó suerte para el encuentro de este martes ante Bulo Bulo por Copa Libertadores. El video recorrió las redes sociales, y ahí fue cuando salieron al cruce los parciales danubianos.

“No vi el video. Me llamó el presidente [Arturo del Campo] para contarme. Me preguntó, y le dije que simplemente le deseé suerte a Aguirre, como se la hubiese deseado a cualquiera de los otros técnicos uruguayos que están jugando Copa entre semana. No fue más que eso. Creo que el tema quedó zanjado ahí”, explicó Olivera en Todo pelota de radio Carve Deportiva 1010 AM.

“Las especulaciones que se generan escapan de uno. Al estar fuera de las redes sociales, a veces uno no dimensiona. No sé qué fue lo que se generó, ni entiendo el porqué, de quién viene y qué es lo que quiere buscar”, dijo.

“Es lo más natural del fútbol. No le doy más trascendencia que esa”, comentó más tarde y concluyó refiriéndose a los cuestionamientos de quienes dicen que el DT debería haber mostrado enojo tras la derrota: “No tengo por qué andar haciendo un circo”.

