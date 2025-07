Números de Vargas en Nacional: pocos minutos y tiros, y mucho dinero. ¿Qué dijo Peirano?

Fútbol uruguayo

La nueva directiva de Nacional llegó con todo y para 2025 buscaron dar varios golpes sobre la mesa para poder pelear a nivel internacional y lograr el objetivo de ser campeones uruguayos.

Para eso hicieron algunos fichajes de renombre e invirtieron en fichas. Uno de los “pesos pesados” que arribó al Tricolor fue el chileno Eduardo Vargas, quien había quedado libre tras finalizar su contrato con Atlético Mineiro.

“Yo quería traer un nombre que pegara en el mercado y creo que Eduardo Vargas cumplía con ese rubro”, dijo el vicepresidente, Flavio Perchman, poco después de la llegada del delantero chileno de 35 años.

Vargas finalizó su temporada en Brasil a comienzos de diciembre y no fue hasta el 23 de enero cuando arribó a Uruguay para iniciar los trabajos con Nacional. Eso le pasó factura y recién el 9 de febrero debutó, y fue en el clásico ante Peñarol (1-1), jugando los últimos 19 minutos.

Pero con el correr de los partidos no fue encontrando su nivel y la paciencia de los hinchas empezó a agotarse, al punto de irse silbado contra Atlético Nacional cuando fue sustituido.

Desde ese episodio ocurrido el 28 de mayo, la situación no mejoró y es así como semanas atrás, en plena definición del grupo B del torneo Intermedio, le solicitó al entrenador Pablo Peirano no volver a ser convocado porque no seguiría en el club.

“Hemos hablado. Tomó la decisión de darle un fin a esta etapa, como todos lo saben. Estamos buscando una buena manera para que pueda seguir su carrera. Ha sido profesional todos los días en los entrenamientos y en todo. No se encontró en un lugar que quería”, explicó este jueves el DT en conferencia de prensa.

“Todos aportamos para que se sintiera de la mejor manera. A veces las cosas se acomodan y a veces no se dan. Es un jugador de trayectoria como para estar en un lugar forzado e incómodo. Él seguirá su camino. El otro día contra Danubio fue el primero en llegar al vestuario a recibir a los compañeros. Es un buen ejemplo en ese sentido. Lo vamos a apoyar y le desearemos lo mejor en su carrera”, añadió.

Su etapa se cerró con 16 partidos jugados entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores, de los cuales fue titular solamente en ocho, pero en ninguno completó los 90 minutos. De manera oficial, disputó 608’.

El último partido que disputó fue el 1º de junio, cuando fue titular ante Montevideo City Torque y fue sustituido en el entretiempo por vómitos. Luego de eso, no ingresó en los siguientes tres encuentros y a partir de ahí no fue convocado.

Su aportación goleadora fue realmente pobre, con dos solamente dos goles anotados en el Apertura: uno de penal el 22 de febrero ante Boston River y otro el 3 de mayo contra Cerro.

Según datos de Transfermarkt, jugó 13 partidos como delantero centro y los restantes se los repartió entre mediapunta y extremo izquierdo.

Pero su pasaje por Nacional se torna aún peor cuando se va más a fondo con su rendimiento en ofensiva, ya que según datos de Sofascore remató solamente 10 veces y ocho de esos tiros fueron al arco, logrando festejar en dos oportunidades como se mencionó anteriormente.

La llegada de Eduardo Vargas significaba una gran inversión para Nacional, que le pagaría, según trascendidos, US$ 2.000.000 en los dos años de contrato que firmó.

Al no cumplir su vínculo, el chileno se embolsará unos US$ 150.000, correspondiente a dos meses de salario.

Los caminos de Nacional y Eduardo Vargas se separaron. El Tricolor traerá en su lugar a Maximiliano Gómez y el delantero tiene todo acordado, según medios chilenos, para retornar a Universidad de Chile, club con el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2011.

