Más deportes

Nicolás Pirozzi debuta este sábado en Juegos Olímpicos de Invierno: lo que hay que saber

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este sábado Uruguay vivirá una jornada diferente ya que se dará el debut de Nicolás Pirozzi en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están realizando en Italia, cuando compita en el eslalon gigante del esquí alpino.

Pirozzi, que cumplió 24 años el pasado jueves, verá acción en la primera de las dos rondas que se iniciará desde las 6:00 horas de nuestro país, mientras que la segunda comenzará 9:30.

El eslalon gigante es una disciplina en la que los competidores descienden por una pista marcada con puertas separadas (banderas) a mayor distancia que en el eslalon tradicional, lo que permite curvas más amplias y velocidades más altas.

Se disputa en dos mangas sobre trazados diferentes, y el resultado final se define por la suma de los tiempos obtenidos en ambas bajadas. Si un competidor omite una puerta, se cae o no finaliza el recorrido, queda descalificado.

“Las banderas están a unos 25 metros, y el ritmo es un poco más rápido. En esta disciplina, el esquiador puede llegar fácilmente a unos 80 o 90 km/h. El objetivo principal es lograr mi mejor bajada en los Juegos. Es a lo que quiero apuntar”.

Nicolás es hijo de Roberto Pirozzi y la uruguaya Cristina Mayer, factor clave para que ahora pueda competir defendiendo nuestro país desde junio de 2024, cuando fue aceptado por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

La competencia se desarrollará en la pista Stelvio, corazón del Bormio Ski Centre (complejo alpino) y una parte clave del patrimonio deportivo de Valtellina, en el norte de la Lombardía. Todo se podrá ver por Claro Sports por youtube o canales cables que lo tengan.

Antecedentes

Uruguay tiene un solo antecedente en los Juegos Olímpicos de Invierno y data de Nagano 1998, cuando Gabriel Hottegindre representó a al país charrúa en el eslalón del esquí alpino.

Hottegindre, de madre uruguaya y padre francés, radicado en tierras europeas, finalizó en el puesto 24 de los 31 que lograron terminar la prueba (65 competidores en total).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy