Nicolás López no estará en Nacional ante Racing y sigue ausente en el Apertura: ¿Qué pasa?

Unas de las novedades que movió el mundo Nacional este viernes tuvo que ver con la ausencia de tres jugadores que se dará para el duelo de este sábado ante Racing que se jugará desde las 20:30 horas en el Gran Parque Central.

Dos de ellas, Camilo Cándido y Agustín Rogel, son jugadores que llegaron más tarde al plantel tricolor y, si bien parecen estar en buenas condiciones físicas, el cuerpo técnico que encabeza Jadson Viera apuesta a darle una semana más de puesta a punto, pensando además en el clásico de la cuarta fecha.

La ausencia más sorpresiva de la convocatoria es la de Nicolás López, jugador de 32 años y referente dentro del plantel, que volverá a faltar en el Apertura.

El Diente tiene una dolencia recurrente en la espalda, y, si bien estuvo presente en algunos trabajos tácticos en la semana, se busca no exigirlo.

Desde tiendas tricolores explicaron que el futbolista podría estar a la orden si fuera un partido de trascendencia máxima, pero se piensa en el futuro y encontrarlo mejor físicamente para que pueda mostrar su mejor versión.

También es cierto que el jugador tiene claro que la idea del técnico se basa en un equipo dinámico y de transiciones rápidas, algo que incluso le comunicó directamente, y en este aspecto se espera que López alcance su tope de forma para volver a la titularidad.

“Nico ama Nacional. Hemos hecho transferencias a equipos importantes y me queda ese sabor amargo de que no se lo valora en su justa medida”, había mencionado a mediados de enero pasado su representante, Pablo Bentancur.

“Siento que no se está valorando lo que da y puede dar. Es el mejor jugador por lejos que hay en Nacional y todos lo saben. Sé que este cuerpo técnico está muy riguroso con el tema del estado físico de los futbolistas y me parece bien. Donde él esté mimado y bien físicamente, no hay un mejor delantero definiendo en todo el fútbol uruguayo”, aseguró para cerrar.

Recordemos que el único partido oficial que jugó el Diente hasta el momento en 2026 fue la final de la Supercopa Uruguaya, donde fue titular y vio acción durante 63’ cuando fue reemplazo por Maximiliano Silvera.

