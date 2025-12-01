Nicolás López: el título de Nacional, las críticas y quedarse por “metas individuales”

Fútbol uruguayo

Nicolás López, quien no suele dialogar con los medios, habló este domingo en el Gran Parque Central tras la final ganada ante Peñarol y valoró el título. “Soy hincha y algunas veces actuaba como hincha dentro de la cancha. Por suerte se logró el objetivo, que era lo que todos queríamos”, reconoció, luego de “un año difícil, como el pasado”.

“Cuando vine mi deseo era este y la Copa Libertadores. Después de un año y medio se logró”, expresó el Diente, que fue el goleador tricolor en la Liga AUF Uruguaya 2025 con 21 tantos. “Lo más importante era lo grupal y ser campeón uruguayo, que es a lo que vine. Por suerte salió redondo y estoy súper contento”, añadió al respecto.

El atacante de 32 años tiene contrato hasta diciembre de 2026 y desea seguir en el club. “Mi deseo es quedarme. A mitad de año, cuando tuve la posibilidad de irme a Fluminense, quise quedarme para ser campeón. Hablé para ver si me podían renovar un año más, hasta 2027, porque tengo metas individuales que me gustaría lograrlas”, expresó.

El Diente lleva 50 tantos a nivel oficial en 88 partidos con la camiseta del club que lo vio nacer, y está a 41 de Gonzalo Bergessio en el ranking de los artilleros tricolores en el siglo XXI. Para alcanzarlo, necesita dos temporadas tan fructíferas como la 2025 en materia goleadora.

“Fue un año bastante bueno a pesar de que me perdí algunos partidos y otros jugué con bastante dolor, como contra Liverpool, que estaba muy dolorido y jugué en una pata. Ese partido me hizo peor porque fue a los cinco o seis días [del esguince sufrido ante Plaza Colonia] y me costó recuperar mi nivel hasta estos últimos dos partidos, pero con la ayuda de este gran plantel pudimos sacarlo adelante. Mis compañeros corrieron por mí varios partidos”, valoró.

Respecto al equipo y las críticas recibidas, valoró que supo “revertir las situaciones”. “Tuvimos momentos de altibajos, pero a lo largo del año fuimos los mejores y tuvimos momentos altísimos”, expresó.

“Aceptamos las críticas. Sabemos que estamos en Nacional y que cada partido hay que ganarlo, pero a no olvidarse que en el año hicimos más puntos y si no nos sacaban tres hubiésemos ganado la Anual antes. Fuimos el equipo más goleador y al que menos le hicieron. Tuvimos una racha de 13 partidos ganados e hicimos puntaje récord en el Intermedio”, recordó.

Entre los momentos más difíciles estuvo el partido ante Peñarol en el Torneo Clausura, una derrota que “dolió”. “En el equipo hay bastantes jugadores que salimos de las inferiores y sabemos que un 3-0 es feo y lo sufrimos. Fue el peor partido del año y no nos salió nada, pero terminamos festejando nosotros”, concluyó.

